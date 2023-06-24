بعد تمرد فاجنر .. تعليق رحلات الحافلات من دونيتسك إلى موسكو وروستوف

أفادت وكالة "تاس" الروسية في نبأ عاجل لها، بتعليق رحلات الحافلات من دونيتسك إلى موسكو وروستوف اعتبارًا من غد الأحد.

جاء ذلك بعد أن أعلن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوزين، أن قواته سيطرت على جميع المنشآت العسكرية في مدينة روستوف أون دون الجنوبية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح بريجوزين أن قواته على مشارف موسكو للقيام بانقلاب والإطاحة بوزير الدفاع سيرجي شويجو.

من جانبها، أعلنت السلطات في موسكو والمناطق المحيطة بها حالة الطوارئ "لمكافحة الإرهاب"، خشية أي محاولة للسيطرة من مجموعة فاجنر.