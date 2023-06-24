عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على ما أظن .. شذى حسون تستعد لطرح أغنيتها الجديدة

شذى حسون
شذى حسون

تستعد المطربة العراقية شذى حسون لطرح أغنيتها الجديدة على ما أظن باللهجة المصرية ، لتكون هذه الأغنية هى الثانية لشذى باللهجة المصرية خلال هذا العام بعد طرحها أغنيتها الشهيرة حب عمري.

وبدأت شذى الترويج لأغنيتها الجديدة على ما أظن عبر صحفتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وقامت بطرح البوستر الدعائى لها استعداد لطرحها يوم الثلاثاء القادم بمناسبة عيد الأضحى.



 

شذى حسون تتحدث عن أهل الغناء 

 

تحدثت المطربة العراقية شذى حسون، عن المطرب محمد حماقي والهضبة عمرو دياب والمطرب محمود العسيلي والمطربة شيرين عبد الوهاب، كما كشفت سبب اختفائها لفترة بحياتها.

 

 وقالت شذى حسون، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد وتقدمه الاعلامية شيرين سليمان: نفسي أعمل ديو مع محمد حماقي ومن الأصوات اللي بحب ركوزها في الغناء ويعجبني اختياراته، وكمان بحب الهضبة عمرو دياب وأغانيه وشغله وتامر حسني والعسيلي وأتمنى أشتغل معاهم. 

وعن شيرين عبد الوهاب فقالت شذى حسون ببرنامج سبوت لايت: شيرين بحكم نجاحها ومحبة الناس ليها وجنونها ده يخليها فنانة حقيقية، وكل اللي بيحصل معاها حصل مع كل الفنانين الكبار في العالم، وشيرين صوت كتير حلو وبتلمسني.

 

 وأوضحت: اللي حصل مع شيرين حصل معايا شوية والفرق بيني وبين شيرين أن الإعلام إهتم بموضوعها وتابعها بعكسي الموضوع كان بعيد عن الإعلام وأنا فضلت ده، حفاظا على خصوصيتي وخصوصية الناس التانية، وأحيانا بتجيلك فترات عايزة تركزي على نفسك شوية.

 

 وعن سبب اختفائها، أضافت شذى حسون ببرنامج سبوت لايت: اختفيت لفترة بحياتي لأمور شخصية، وحصلت قصص كتير معايا ولو طلعت للاعلام هتكون دراما أكتر.

المطربة العراقية شذى حسون شذى حسون على ما اظن حب عمري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكلها اتغير .. رضوى الشربيني تظهر بقوام مميز في أحدث إطلالة

بعد تمرد فاجنر .. السفارة الروسية توجه رسالة عاجلة للمصريين

في بيراميدز نهائيًا | شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن سيف جعفر

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

محامي طبيب الساحل يكشف مفاجآت جديدة .. الأمن الوطني وقضية أموال عامة

مصرع طاقمها .. فاجنر تسقط مروحية روسية في فورونيج

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه| مَن يقصد؟

صدمة لعشاق القلعة البيضاء.. بيراميدز يخطف لاعبين من الزمالك

موضوعات متعلقة

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

بـ 17 أغنية.. أميرة سليم تحتفل بطريقتها باليوم العالمي للموسيقي

إلهام شاهين: شكرا لصديقي الغالي محمد صبحي على مسرحية عيلة اتعملها بلوك

حماقي وراغب علامة وهيفاء.. نجوم الأغنية يحتفلون بعيد الأضحى في لبنان

تقنين أوضاع وتقسيط تذاكر.. كل ما تريد معرفته عن حفل ويجز اليوم

المخرج محمد ياسين يكشف سبب انسحابه من مسلسل المشوار لمحمد رمضان

مصطفى قمر يحتفل بعيد الأضحى مع الجمهور اللبناني

أخبار الفن.. تامر حسني يطرح برومو فيلمه الجديد تاج وأمير كرارة يمدح فى مسلسل جعفر العمدة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء محمود خلف

الخارجية الفلسطينية تحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين

بموافقة واتفاق مع بوتين.. تفاصيل قبول قائد فاجنر وقف تحرك مقاتليه في روسيا

بعد حالة الجدل.. تعرف على سبب إلغاء معرض كاريكاتير عن الشيخ الشعراوي|خاص

سليمان عيد يكشف سر خلافه مع أحمد السقا

أدعية وقفة عرفة.. ولماذا سمي بهذا الأسم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ندمانة على شغلى فى شارع الهرم .. صور أثارت الجدل لـ بوسى

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

بعد شائعة طلاقها .. جوري بكر تثير الجدل من جديد

بعد ظهورها في حمام السباحة .. صور أثارت الجدل لـ منة عرفة

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ