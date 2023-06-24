استبعاد 7 نجوم | قائمة الأهلي لمواجهة السويس في كأس مصر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم إستعداداً لمواجهة منتخب السويس المقرر لها مساء غداً بإستاد القاهرة في دور الـــ32 لبطولة كأس مصر.



واختار السويسري مارسيل كولر القائمة التي دخل بها معسكر مغلق وضمت محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومعهم محمد هاني وخالد عبدالفتاح وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وعلي معلول وكريم الدبيس ومروان عطية واليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد القندوسي ومحمد فخري ومحمد مجدي افشه ورأفت خليل واحمد عبدالقادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف.



واستبعد الجهاز الفني للفريق الاحمر كلا من محمد عبدالمنعم ومحمود متولي وعمرو السولية وبيرسي تاو وشادي حسين وايمن أشرف وبرونو سافيو .

