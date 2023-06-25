الكلب الذي يبيض.. كتاب يعالج أخطاء العالم التقليدية

صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب، في "المشروع الوطني للترجمة" وضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب (الكلب الذي يبيض…تعرّف المعلومات المغلوطة في التفكير من خارج الصندوق)، تأليف: هانز هيرمين دوبين، وهانز بيتر بيك بورن هولدت. ترجمة: د. منال إسماعيل مرعي.

يعالج هذا الكتاب أخطاء العالم التقليدية في الحقل الطبي، وينتقد نقداً لاذعاً السياسة العلمية المغلوطة التي تتراكم فيها المعلومات المضللة، ويجتهد في كبح جماحها وإيقاف طوفانها، ويرسم الطريق المثلى التي تُعين الدارسين على الإمساك بناصية الحقيقة العلمية التي يغمرها اليقين، ويسّن ضوابط رصينة تعصم الطب من الوهن والضعف والغلط.

كتاب (الكلب الذي يبيض…تعرّف المعلومات المغلوطة في التفكير من خارج الصندوق)، تأليف: هانز هيرمين دوبين، وهانز بيتر بيك بورن هولدت. ترجمة: د. منال إسماعيل مرعي. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.