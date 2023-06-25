عاجل
أخبار التعليم|«الفضاء المصرية» تعقد مراسم إنهاء تجميع واختبار القمر الصناعي Misr Sat 2.. ورمزي عبدالعزيز ضيفاً لجامعة عين شمس للحديث عن التصميم المهني الذكي رضوى الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام بركان أوبيناس في بيرو يبدأ ثورانا جديدا.. شاهد أخبار التكنولوجيا | إجراءات فورية عند سخونة هاتفك الآيفون.. سعر سامسونج Galaxy Fold 4 فى السعودية أخبار التوك شو .. وزير المالية: العالم في صراع مع الوقت لإيجاد حلول لمشكلة التمويل ..أحمد موسى: عندنا رئيس إنسان بجد بيدي لكل واحد حقه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكلب الذي يبيض.. كتاب يعالج أخطاء العالم التقليدية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب، في "المشروع الوطني للترجمة" وضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب (الكلب الذي يبيض…تعرّف المعلومات المغلوطة في التفكير من خارج الصندوق)، تأليف: هانز هيرمين دوبين، وهانز بيتر بيك بورن هولدت. ترجمة: د. منال إسماعيل مرعي.

يعالج هذا الكتاب أخطاء العالم التقليدية في الحقل الطبي، وينتقد نقداً لاذعاً السياسة العلمية المغلوطة التي تتراكم فيها المعلومات المضللة، ويجتهد في كبح جماحها وإيقاف طوفانها، ويرسم الطريق المثلى التي تُعين الدارسين على الإمساك بناصية الحقيقة العلمية التي يغمرها اليقين، ويسّن ضوابط رصينة تعصم الطب من الوهن والضعف والغلط.

كتاب (الكلب الذي يبيض…تعرّف المعلومات المغلوطة في التفكير من خارج الصندوق)، تأليف: هانز هيرمين دوبين، وهانز بيتر بيك بورن هولدت. ترجمة: د. منال إسماعيل مرعي. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة السورية العامة للكتاب المشروع الوطني للترجمة الكتاب الإلكتروني الكلب الذي يبيض هانز هيرمين دوبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

فنانة شهيرة في أزمة بسبب صورة بملهى ليلي

هما اللي طلبوني.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

صدمة لعشاق القلعة البيضاء .. بيراميدز يخطف نجمين من الزمالك

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

الطلاب يتوافدون على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لأداء الكيمياء والجغرافيا

الطريق للحفاظ على اللقب.. المنتخب الأولمبي يواجه النيجر بكأس أمم إفريقيا

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

ترشيحاتنا

طقس اليوم.. ارتفاع ملحوظ في الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى 42 درجة

الطلاب يتوافدون على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لأداء الكيمياء والجغرافيا

واصلت التراجع.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم مع اقتراب عيد الأضحى

هل يشترط تبييت النية لصيام يوم عرفة.. أمين الإفتاء يجيب

سعر عيار 21 اليوم 25-6-2023

بعد قرار الرئيس.. حالات رد نفقات طالب كلية الشرطة وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز ردده الملايين.. هل فرعون موسى هو الملك رمسيس الثاني؟

رقم 6 ستبهرك.. 10 معلومات عن هرم تتي شيري بعد ترميمه

بعد تحذير هبة قطب| كلمات تجرح شعور الزوج.. احذريها

خبير آثار يطرح بدائل مهمة لـ تطوير مقابر القاهرة التاريخية

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ