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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن يعقد ندوة بعنوان «دور الأعياد فى الحفاظ على الكيان الأسري»

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد حزب مستقبل وطن ندوة تثقيفية بعنوان « دور المناسبات والأعياد فى الحفاظ على الكيان الأسري والترابط المجتمعى » بمقر أمانة قسم مدينة نصر أول وثان بعباس العقاد .

وقال الكاتب الصحفي محمد صبري أمين إعلام قسم مدينة نصر أول وثان ان الندوة تمت برعاية المهندس / طارق عثمان أمين القسم ، وتنسيق عاطف دويدار أمين التنظيم ، والتي تناولت العديد من القضايا المجتمعية ابرزها : ( اذا اردت ان تدمر شعبا ابدأ بالاسرة ، 
الأدوار الاجتماعية ، الخلاف بين ما يقال وما يمارس ، خطط الفوضي الخلاقة ليس سياسياً ، الحوار يولد الأفكار ، أسال نفسك قبل أن تسأل الدولة ، أصعب تغيير هو تغيير النفس ، الأديان دائما تدعوا إلى المحبة ، فقدان الهوية).

وأوضح "صبري " بان هناك نقاط وموضوعات كثيرة تناولتها الندوة والتي تخص الأسرة المصرية ، وكيفية الاستفادة من الترابط الأسري والنشأة الصحيحة للأطفال والأبناء والعلاقات الأسرية ، تأتي تلك الندوة في اطار سلسلة ندوات قامت بها أمانة مدينة نصر أول وثان ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة عقد الندوات التثقيفية والتوعوية للمواطنين.

عقدت الندوة مساء أمس من قبل أمانة المرأة بقيادة الدكتورة / جيهان عبد الواحد ، وبحضور علاء عباس ومحمد سلامة هيئة مكتب القسم ، وتنسيق تغريد عمر مسئول المقر، وتفضلت الدكتورة / جيهان عبد الواحد أمين المرأة بتسليم درع الحزب للتميز  والشكر للمحاضرة الدكتورة / عزة فتحي ، والدكتورة / أيه نصار أمين التدريب والتثقيف بالأمانة .

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حزب مستقبل وطن ندوة تثقيفية القيادة السياسية التدريب والتثقيف القضايا المجتمعية

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