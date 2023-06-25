مستقبل وطن يعقد ندوة بعنوان «دور الأعياد فى الحفاظ على الكيان الأسري»

عقد حزب مستقبل وطن ندوة تثقيفية بعنوان « دور المناسبات والأعياد فى الحفاظ على الكيان الأسري والترابط المجتمعى » بمقر أمانة قسم مدينة نصر أول وثان بعباس العقاد .

وقال الكاتب الصحفي محمد صبري أمين إعلام قسم مدينة نصر أول وثان ان الندوة تمت برعاية المهندس / طارق عثمان أمين القسم ، وتنسيق عاطف دويدار أمين التنظيم ، والتي تناولت العديد من القضايا المجتمعية ابرزها : ( اذا اردت ان تدمر شعبا ابدأ بالاسرة ،

الأدوار الاجتماعية ، الخلاف بين ما يقال وما يمارس ، خطط الفوضي الخلاقة ليس سياسياً ، الحوار يولد الأفكار ، أسال نفسك قبل أن تسأل الدولة ، أصعب تغيير هو تغيير النفس ، الأديان دائما تدعوا إلى المحبة ، فقدان الهوية).

وأوضح "صبري " بان هناك نقاط وموضوعات كثيرة تناولتها الندوة والتي تخص الأسرة المصرية ، وكيفية الاستفادة من الترابط الأسري والنشأة الصحيحة للأطفال والأبناء والعلاقات الأسرية ، تأتي تلك الندوة في اطار سلسلة ندوات قامت بها أمانة مدينة نصر أول وثان ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة عقد الندوات التثقيفية والتوعوية للمواطنين.

عقدت الندوة مساء أمس من قبل أمانة المرأة بقيادة الدكتورة / جيهان عبد الواحد ، وبحضور علاء عباس ومحمد سلامة هيئة مكتب القسم ، وتنسيق تغريد عمر مسئول المقر، وتفضلت الدكتورة / جيهان عبد الواحد أمين المرأة بتسليم درع الحزب للتميز والشكر للمحاضرة الدكتورة / عزة فتحي ، والدكتورة / أيه نصار أمين التدريب والتثقيف بالأمانة .

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