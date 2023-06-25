كلية الإعلام جامعة الأزهر تناقش 50 مشروعًا طلابيًّا حول التنمية المستدامة والمبادرات الرئاسية

أنهت كلية الإعلام بجامعة الأزهر مناقشة مشروعات تخرج الطلاب على مدار ثلاثة أيام، شملت أقسام الكلية الثلاثة: (الصحافة والنشر، والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان).

مشروعات تخرج طلاب الأزهر

وذلك برعاية من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رضا أمين، عميد الكلية، والدكتور عبد الراضي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد العيسوي، وكيل الكلية للدراسات العليا.

هدفت المشروعات إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والخطة الطموحة لنهضة الدولة المصرية، ودعم المبادرات الرئاسية، إضافة إلى توعية الجماهير بأهمية المرحلة الراهنة في بناء مستقبل الدولة المصرية.

رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود فريق عمل قسطرة الشرايين التاجية

فيما أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود فريق عمل قسطرة الشرايين التاجية المعقدة بمستشفى الحسين الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية.



وأوضح رئيس الجامعة خلال استقباله لفريق عمل قسطرة الشرايين التاجية المعقدة بمكتبه بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ان مثل هذه الجهود المتميزة تؤكد أن قطاع الطب بجامعة الأزهر من القطاعات المتطورة التي أسهمت في النهوض والارتقاء ودعم الجمهورية الجديدة من خلال جهوده المخلصة في القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والإسهام في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قام باستقبال فريق عمل قسطرة الشرايين التاجية المعقدة بمكتبه بمشيخة الأزهر، وأثنى على جهودهم، وقام بتكريمهم بحضور رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة على هامش اجتماع المجلس الأعلى للأزهر.