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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في عدد يوليو من «الثقافة الجديدة».. ثلاثة ملفات وكتاب هدية يُنشر للمرة الأولى

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العدد الجديد يوليو 2023 من مجلة الثقافة الجديدة برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طارق الطاهر، الذي يكتب افتتاحية العدد بعنوان: "المتحف الأم واستعادة دوره المفقود"، عن متحف الفن الحديث، وما يحدث فيه الآن من أجل استعادة دوره وقوته.

وقد أعدت المجلة في هذه العدد ثلاثة ملفات، عن: حمدي أبو جليل، فتحي عبد السميع، وبيتر جران.

جاء ملف حمدي أبو جليل، بعنوان: "الثقافة الجديدة تفقد أحد أبنائها.. وداعا حمدي أبو جليل"، كتب فيه حسن عبد الموجود مقالًا بعنوان: "حمدي أبو جليل يغزو العالم بالضحك"، وكتبت رضوى الأسود شهادة بعنوان: "أحد محاربي الانغلاق الفكري"، وكتب محمود عبد الشكور مقالًا بعنوان: "يدي الحجرية.. تفكيك الذات والقبيلة"، وأخيرًا د. جمال العسكري الذي كتب شهادة بعنوان: "حمدي أبو جليل.. عنوان على الحقيقة".

أما ملف فتحي عبد السميع، فقد جاء بعنوان: "هذا وقت فتحي عبد السميع"، أعدته الكاتبة الصحفية إسراء النمر كما أجرت معه حوارًا قال فيه: “المرض لا يستفزني شعريًا”، وشارك في هذا الملف نخبة من الكتاب، هم: مصطفى عبادة الذي كتب شهادة بعنوان: "فتحي هو فتحي"، والضوي محمد الضوي الذي كتب شهادة أيضًا بعنوان: "كبريق السكين في ليالي الذبح"، وكتب محمود خير الله مقالًا بعنوان: شاعر الكائنات الهشة"، وكتب مؤمن سمير مقالًا بعنوان "كأنه وشم.. كأنه طائر"، وكتب مسعود شومان دراسة بعنوان: "القربان البديل.. بحث فريد يرى بمرآة العالم في قلب الصعيد".

أما ملف بيتر جران، فقد جاء بعنوان: "بيتر جران يعيد تعريف الاستشراق"، وضم هذا الملف نص المحاضرة التي ألقاها بيتر جران والتي تنشرها المجلة بتصريح خاص من مكتبة الإسكندرية، وهي بعنوان: "كيف استقبل تراث اللورد كرومر في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر"، وقد عقب على هذه المحاضرة ثلاثة من كبار النقاد والمفكرين والتاريخيين المصريين، بمقالات نقدية، هم: الدكتور عاصم الدسوقي، والدكتور خلف عبد العظيم الميري، والدكتور أحمد الصغير.

كما نطالع في هذا العدد دراسة الدكتور إبراهيم منصور في مئوية عبد الفتاح الجمل، وقد جاءت بعنوان: "عبد الفتاح الجمل: أنا الشعب والنكتة سلاحي"، وكتبت الدكتورة انتصار محمد في باب "رحلة" عن مهرجان بابل للثقافات والفنون.

واستكمل الكاتب الكبير محمد جبريل بابه "ع البحري"؛ إذ كتب مقالًا بعنوان: "لأنهم ثاروا على المألوف".

وفي الإبداع، نقرأ نصوصًا لباقة من الكتاب، هم: محمد نجار الفارسي، وحسين عبد العزيز، وأحمد بدوي، وعلاء النادي، ونورهان توفيق، وعماد أبو زيد، وأشرف الخضيري، ومجدي مرعي، وعبد الراضي عبد الرحمن نظيم، وإيمان يونس، وأمجد مهنا، ولميس سعيدي، ومحمد فرغلي.

أما في باب كتب، فقد كتب فيه كل من: نجاة علي "حول اقتفاء صوت الراوي في رواية حجاب الساحر، وهانم الشربيني "تغريبة القافر رمزية الموت والحياة عبر الماء"، وخيري دومة "صورة مفاجئة لمنتصر القفاش.. لا تشعل النار في نفسك"، وشريف حتيتة الصافي "رهان القصدية وإنجازاتها في بوينج 17 ليست شجرة"، وقحطان الفرج الله "الخيال ونظرية الخلق الفني عند سليمان العطار"، وحسام جايل "قداسة الحداثة وفداحة المآل في رواية إنجيل مها"، ورشا الفوال "الصراع الدرامي بين الذات والموضوع في غريب أصلا"، وأخيرًا فوزي خضر "روعة التصوير عند نورا عثمان".

واستكمل الناقد إيهاب الملاح بابه "أضواء على تاريخ الحركة النقدية في مصر" الذي يكتب فيه مقالا بعنوان: "طه حسين والبحث عن المنهج".

وفي الترجمة نطالع: توم هانكس يرفض الوصاية، "آخر روايات خابيير مارياس.. بين تخييل العالم وفهمه" لبنيامين ماركوفيتز، ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر، "أنطونيو غالا.. رحيل عاشق غرناطة"، إعداد وترجمة: نجوى عنتر، "هنريتا روز إينيس: الحيوانات من الموضوعات المغرية للكتابة عنها"، حوار: فيليبو مينوزى، ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم، "ثنائية التأليف.. الأخوان ستروجاتسكى" محمد نصر الجبالى، "«يوريديس» هيلدا دوليتل وتوظيف اللون بين الحياة والموت" تشارلز أ. رايلى الثانى، ترجمة: حسن حجازى حسن، "أريد أن أتذوق كل كلمة.. متعة القراءة ببطء" لسوسى ميجور، ترجمة: محمد أحمد حسن، "الوشاح الدافئ" قصة: جيس كيد، ترجمة: محمد زين العابدين، "ممسحة مطاطية" قصة: جيمس نوركليف، ترجمة: أحمد محمد الجذع، واستعادة: أحمد رامي.. نفحات من ترجمة الشعر لجمال المراغي.

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم نقرأ: "صفحات غامضة من تاريخه.. النديم مسرحيًا" لإبراهيم محمد حمزة، "الزوجة السابعة والثامنة والثالثة عشر" لوليد الخشاب، العندليب يصبح صقرًا لعبد الهادي شعلان، "صبري راغب بين عبق الزهور ونبض البشر" لمحمد كمال.

وتنشر المجلة كتابًا يوزع مجانًا مع العدد بعنوان "خرافات أيسوب المصري" للكاتب عبد الفتاح الجمل، دراسة وتقديم: عائشة المراغي، وهو الكتاب الذي بدأ الجمل نشره كعمود أسبوعي في يوليو 1983 بجريدة الأهالي؛ إذ نشر الجمل حينها 18 خرافة على مدار ما يقرب من خمسة أشهر، مصحوبة برسومات الفنان أحمد عز العرب، وبعد التوقف أضاف عليها لتصبح كتابًا ودفع به إلى إحدى دور النشر، لكن تقرير الراحل "عبد المحسن بدر" حال دون ذلك؛ ليرى الكتاب النور مطبوعًا عبر مجلة الثقافة الجديدة بعد أربعين عامًا من البدء في كتابته.

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها مجموعة من كبار المفكرين المصريين والعرب، هم: الدكتور محمد مشبال، والدكتور محمد عبد الباسط عيد، والدكتور هشام زغلول، وسمير الفيل، وعلاء خالد، وعبيد عباس، وناهد صلاح.

يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائبا رئيس التحرير الصحفيتان إسراء النمر وعائشة المراغي، ومدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، والإخراج الفني عمرو محمد.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة مجلة الثقافة الجديدة ق الطاهر تحف الأم واستعادة دوره المفقود

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