مفاجاءة جديدة بشأن تجديد عقد شيكابالا في الزمالك.. تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن توصية أوسوريو بتجديد عقد شيكابالا مع الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أحمد حسن :"أوسوريو يوصي بتجديد عقد شيكابالا مع الزمالك ويرفض رحيله في الموسم المقبل".

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تأجيل مران الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكت أحمد حسن :"عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك: أوسوريو قرر تأجيل المران إلى السادسة عصرا بسبب ارتفاع درجة الحرارة بدلا من إقامته صباحا".

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن أخر مفاوضات القلعة البيضاء مع نادي الجزيرة الإماراتي، لحسم صفقة انتقال المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد المصدر أن أمير مرتضى منصور كان متواجدا بالفعل بدولة الإمارات من أجل حسم الصفقة مع مسؤول الجزيرة الإماراتي للحصول على خدمات بن شرقي خلال الموسم القادم.