عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أخبار تهمك| السيسي يستقبل رئيس وزراء الهند.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، والأرصاد ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

القاهرة 35.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25 يونيو 2023

 

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن  درجات الحرارة  المتوقعة اليوم الأحد ، 25 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي،الأرصاد ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد. 
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد : 


العظمى الصغرى
القاهرة 35 - 23
الإسكندرية 30- 23

 

رقابة على أسواق اللحوم.. معاون الوزراء الأسبق يكشف آخر استعدادات عيد الأضحى

 

أكد عبدالله المغازي، معاون رئيس الوزراء الأسبق أن هناك توجيه من المحافظين للأجهزة الرقابية بأن يكون هناك رقابة على أسواق اللحوم للعمل على ضبط الأسعار ورصد المخالفات التي تتم.

وقال عبدالله المغازي، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أنه سيكون هناك عقوبات على التجار الذين يقومون بالمغالاة على المواطنين.

في ذكرى 30 يونيو.. مصطفى بكري يوجه عددًا من الرسائل المهمة

 

قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري عندما يشعر أن هناك محاولة لطمس هوية الدولة لا يتوقف عند حدود الإدانة والكلام والرفض فقط وإنما يتحرك دفاعًا عن الدولة الوطنية وهذا هو ما شهدته البلاد في ثورة 30 يونيو.

 

مستشار وزير الزراعة: اللحوم البلدي بـ225 جنيها وتخفيضات حتى 30%

 

كشف المستشار سعيد صالح ، مستشار وزير  الزراعة  واستصلاح الأراضي، عن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، قائلا إن الوزارة تمتلك 245 منفذ توزيع ثابتا للسلع، ومتواجدين في منافذ وزارة الزراعة، والطب البيطري، والمراكز البحثية، فضلا عن 32 مركزا متحركا يجوب المحافظات بالتنسيق مع المحافظين.

 

ركن الحج الأعظم.. أحد علماء وزارة الأوقاف يكشف عن فضل يوم عرفة

 

أكد الشيخ محمود حافظ مأمون، أحد علماء  وزارة الأوقاف، أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، مشيرا إلى أنه يجب على الحاج أن يقف بعرفة، ومن لم يقف بعرفة لا يحتسب له الحج.

وقال محمود حافظ مأمون، خلال لقاء له لبرنامج "ًصباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة، مؤكدا أن هذا اليوم تستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه الذنوب.

 

السيسي يستقبل رئيس وزراء الهند بقصر الاتحادية

 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ناريندا مودي رئيس الوزراء الهندي ناريندي مودي بقصر الاتحادية، وتم عقد مباحثات ثنائية، تضمنت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

 

المبعوث الفرنسي يفشل فى حل أزمة اختيار رئيس للبنان

 

اختتم المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، زيارته إلى لبنان، التي استمرت 4 أيام، دون إحراز تقدم في أزمة الشغور الرئاسي.

وقال "لودريان"، إنه سيعود مجددًا إلى بيروت في القريب العاجل، لأن الوقت ليس في صالح لبنان، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن "سبوتنيك".

 

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة في الوقفة وأول أيام العيد

 

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ارتفعت درجتين خلال اليومين الماضيين، كما أن هناك ارتفاعاً فى نسب الرطوبة فى الطقس، لكن الأجواء العامة حارة مستقرة .

الأرصاد: طقس شديد الحرارة

وأضافت "غانم" خلال مداخلة ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"  والذي يرأس تحريره  أحمد حمدى، أن حالة الطقس شديدة الحرارة فى المناطق الجنوبية خاصة فى شمال وجنوب الصعيد، كما أن الأجواء معتدلة تمامًا على الوجه البحري والمناطق الساحلية، وتستمر تلك الأجواء حتى نهاية .الأسبوع 

 

السيسي ورئيس الوزراء الهندي يوقعان اتفاقا لرفع مستوى العلاقات للشراكة الاستراتيجية

 

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ثقة مصر في الرئاسة الهندية نشطة لمجموعة العشرين تسهم في احتواء التداعيات السلبية لتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي، وجاء ذلك في نبأ عاجل على فضائية إكسترا نيوز.

 

أفضل الأعمال تقربا لله في العشر الأوائل من ذي الحجة

 

قال الدكتور أحمد وسام ، أمين لجنة الإفتاء بدار الفتوى ، إن من فضل العشر الأوائل من ذي الحجة أنها إذا أصابت نفحاتها المسلم لا يشقى بعدها أبدا ، موضحا أنه ما من أيام أحب إلى الله من هذه الأيام العشر .

الأرصاد درجات الحرارة اللحوم السيسي وزارة الأوقاف يوم عرفة رئيس الوزراء الهندي المبعوث الفرنسي حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

تم القبض عليه.. ما هو مصير مسرب امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم؟

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

ترشيحاتنا

سياسي فلسطيني: نواجه إرهابا يتمثل في اعتداءات المستوطنين

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

انتهاء تهيئة أماكن استقبال بعثة الحج المصرية على صعيد عرفات.. صور

على أرض الواقع.. منزل فائق الفخامة بـ 8 عجلات سعره 58 مليون جنيه|شاهد

تحذير.. هؤلاء ممنوعون من تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى

مفاجأة.. جماعة إرهابية تتوعد إثيوبيا بعمليات عقابية ضد حكومة أبي أحمد| التفاصيل الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

انهيار جميل جميل المغازى وشقيقته فى جنازة والدهما.. صور

فيديو

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ