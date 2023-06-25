أخبار تهمك| السيسي يستقبل رئيس وزراء الهند.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، والأرصاد ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد ، 25 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي،الأرصاد ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد :



العظمى الصغرى

القاهرة 35 - 23

الإسكندرية 30- 23

أكد عبدالله المغازي، معاون رئيس الوزراء الأسبق أن هناك توجيه من المحافظين للأجهزة الرقابية بأن يكون هناك رقابة على أسواق اللحوم للعمل على ضبط الأسعار ورصد المخالفات التي تتم.

وقال عبدالله المغازي، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أنه سيكون هناك عقوبات على التجار الذين يقومون بالمغالاة على المواطنين.

قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري عندما يشعر أن هناك محاولة لطمس هوية الدولة لا يتوقف عند حدود الإدانة والكلام والرفض فقط وإنما يتحرك دفاعًا عن الدولة الوطنية وهذا هو ما شهدته البلاد في ثورة 30 يونيو.

كشف المستشار سعيد صالح ، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، قائلا إن الوزارة تمتلك 245 منفذ توزيع ثابتا للسلع، ومتواجدين في منافذ وزارة الزراعة، والطب البيطري، والمراكز البحثية، فضلا عن 32 مركزا متحركا يجوب المحافظات بالتنسيق مع المحافظين.

أكد الشيخ محمود حافظ مأمون، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، مشيرا إلى أنه يجب على الحاج أن يقف بعرفة، ومن لم يقف بعرفة لا يحتسب له الحج.

وقال محمود حافظ مأمون، خلال لقاء له لبرنامج "ًصباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة، مؤكدا أن هذا اليوم تستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه الذنوب.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ناريندا مودي رئيس الوزراء الهندي ناريندي مودي بقصر الاتحادية، وتم عقد مباحثات ثنائية، تضمنت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

اختتم المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، زيارته إلى لبنان، التي استمرت 4 أيام، دون إحراز تقدم في أزمة الشغور الرئاسي.

وقال "لودريان"، إنه سيعود مجددًا إلى بيروت في القريب العاجل، لأن الوقت ليس في صالح لبنان، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن "سبوتنيك".

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ارتفعت درجتين خلال اليومين الماضيين، كما أن هناك ارتفاعاً فى نسب الرطوبة فى الطقس، لكن الأجواء العامة حارة مستقرة .

الأرصاد: طقس شديد الحرارة

وأضافت "غانم" خلال مداخلة ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره أحمد حمدى، أن حالة الطقس شديدة الحرارة فى المناطق الجنوبية خاصة فى شمال وجنوب الصعيد، كما أن الأجواء معتدلة تمامًا على الوجه البحري والمناطق الساحلية، وتستمر تلك الأجواء حتى نهاية .الأسبوع

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ثقة مصر في الرئاسة الهندية نشطة لمجموعة العشرين تسهم في احتواء التداعيات السلبية لتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي، وجاء ذلك في نبأ عاجل على فضائية إكسترا نيوز.

قال الدكتور أحمد وسام ، أمين لجنة الإفتاء بدار الفتوى ، إن من فضل العشر الأوائل من ذي الحجة أنها إذا أصابت نفحاتها المسلم لا يشقى بعدها أبدا ، موضحا أنه ما من أيام أحب إلى الله من هذه الأيام العشر .