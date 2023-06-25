متخصص فى الشئون الآسيوية: الهند من اللاعبين الرئيسيين على الساحة الدولية

قال حسين إسماعيل الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الآسيوية، إن الهند أصبحت من اللاعبين الرئيسيين على الساحة الدولية، سواء على المستوى الاقتصادي أو التكنولوجي أو السياسي، مشيرا إلى أن توثيق العلاقات بين مصر والهند أمر مهم للغاية، خصوصا أن هناك قاعدة قوية للعلاقات المصرية الهندية التي تتسم بقدامتها وعراقتها.

الهند تلعب دورا مهما في منطقة جنوب شرق آسيا

وأضاف "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر والهند شاركتا في تأسيس مجموعة عدم الانحياز، وكان لهما دور كبير في العديد من القضايا الدولية، مشيرا إلى أن الهند حاليا تمثل خامس أكبر اقتصاد في العالم ومرشحة لتصبح الاقتصاد الثالث عالميا قريبا، منوها إلى أن الهند حققت تقدما كبيرا في المجال الاقتصادي وبالتالي هناك فرصة للاستفادة منه.

وتابع الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الآسيوية، أن الهند تلعب دورا مهما في منطقة جنوب شرق آسيا خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن إنشاء وحدة الهند داخل مجلس الوزراء المصري مؤشر على اهتمام القيادة المصرية بالعلاقات مع الهند، لافتا إلى أن الهند عضو في مجموعة العشرين وبريكس، كما أنها مرشحة لتصبح عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.

