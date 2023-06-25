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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس البورصة المصرية يلتقي مع قيادات شركات الوساطة

رامى الدكانى رئيس
رامى الدكانى رئيس البورصة

التقى اليوم الأحد، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية مع ما يزيد على 40 من رؤساء شركات الوساطة في الأوراق المالية وذلك في اجتماع افتراضي موسع تم تنظيمه عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقد أكد الدكاني في بداية الاجتماع على أهمية التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية وكافة شركات السمسرة الأعضاء في البورصة حيث أن شركات الوساطة تعتبر حجر الزاوية في أنشطة سوق المال.

واستعرض الدكاني الإنجازات التي تمت في الفترة الماضية وأبرزها الزيادة المطردة في عدد المستثمرين الجدد والذي بلغ خلال النصف الأول من 2023 نحو 224 ألف مستثمر، وبذلك يصل إجمالي عدد المستثمرين المسجلين إلى أكثر من 740 ألف مستثمر.كذلك أكد رئيس البورصة على قدرة سوق الأوراق المالية المصري على استيعاب كافة أحجام الطروحات في أي وقت تقرر اللجنة الحكومية المعنية الإعلان عن جدول الطروحات وتوقيتاتها، وكذلك أكد على جاهزية السوق لاستيعاب طروحات شركات القطاع الخاص التي يتم الإعداد لها حاليا. 

كما عرض الدكاني محاور العمل في الفترة القادمة التي ستشهد تفعيل سوق المشتقات المالية والمتوقع أن يكون في نهايات الربع الثالث من هذا العام وما يتطلبه ذلك من إجراءات وتراخيص وتنسيق بين جميع أطراف السوق. كما شدد على الحاجة إلى زيادة حجم الطلب عن طريق تعظيم  الاستثمارات المؤسسية وأيضا استكمال العمل الناجح لزيادة عدد المستثمرين الأفراد والوصول بنسبة المستثمرين الأفراد إلى عدد السكان إلى المعدلات العالمية.

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وناقش رئيس البورصة مع الحاضرين الخطوات المقترحة لتغيير الصورة الذهنية النمطية لسوق الأوراق المالية بحيث يتم تعديل نمط الخطاب الموجه للمستثمرين الحاليين والمرتقبين إلى نمط آخر أكثر حداثة وتعبيرا عن الواقع، وفي هذا الإطار تبادل الحاضرون الآراء فيما يتعلق ببعض آليات الجهود الترويجية المقترحة لاستقطاب المستثمرين الجدد من كافة مناطق الجمهورية ومن جميع الفئات.

مقترحات الشركات

وفي النهاية استمع رئيس البورصة لمقترحات الشركات الأعضاء لتطوير منظومة العمل مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل والسعي لتطبيق ما يعود بالنفع على جميع أطراف السوق.

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