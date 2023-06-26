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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو| تحت رعاية الرئيس السيسي.. الحكومة تطلق حملة 100 يوم صحة..الزراعة: كيلو اللحم الضأن بـ 250 والبلدي بـ225 جنيها

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها في التقرير التالي: 

 

أحمد موسى: الرئيس السيسي يسابق الزمن وأحدث ثورة زراعية هائلة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي أحدث ثورة خضراء هائلة ويسابق الزمن، كما أنه أحدث نقلة غير مسبوقة في الزراعة.

التعليم توجه رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور
علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على شكاوى الطلاب من امتحان الكيمياء بالثانوية العامة، قائلا: إن الامتحان يتم تقسيمه إلى 30% للمستويات العقلية البسيطة و 40% للمستويات المتوسطة و30% للمستويات المتميزة.
 

التعليم تكشف حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة ..عقوبة الغش الحرمان لمدة عامين
قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه في حالة ثبوت عدم إجابة كل الطلاب على سؤال معين سوف تتخذ الوزارة إجراءات فورية من ضمنها توزيع درجات هذا السؤال على باقي أسئلة الامتحان.
 

مستشار الرئيس للصحة: 2.4 مليون مولود في مصر سنويا والوفيات 500 ألف
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك 2.4 مليون مولود في مصر سنويًا في حين أن عدد الوفيات 500 ألف .
 


الزراعة: كيلو اللحم الضأن بـ 250 جنيها.. والبلدي بـ225
قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق عام المنافذ، إن الوزارة توفر 245 مركزا ثابتا داخل كافة المحافظات، ونستهدف الوصول إلى 3300 منفذ بنهاية العام الحالي.

علي الحجار: عمرو دياب سابق عصره وفخر لنا تربعه على الفن العربي
أكد الفنان الكبير علي الحجار، أنه يتابع جميع الأغاني ويتابع المهرجانات ولكنها ليست مزاجه في الاستماع، موضحا أن المطربين الذين يستمع لهم وفق مزاجه الفني هم محمد منير ومحمد الحلو، كما أشار إلى أنه يشاهد كليبات عمرو دياب.


تحت رعاية الرئيس السيسي .. الحكومة تطلق حملة 100 يوم صحة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إطلاق حملة 100 يوم صحة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تفقد رئيس الوزراء السيارات الطبية المخصصة للحملة، والتى ستتواجد بالمحافظات. 
 

بعد الجدل.. هل امتحان الكيمياء للثانوية العامة كان تعجيزيا؟.. مدرس يفجر مفاجأة
علق إبراهيم محمد، معلم مادة الكيمياء، على الجدل حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم.
 

أحمد موسى يعلن خبرا سارا: زراعة 2.2 مليون فدان بالدلتا الجديدة 2024
زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة للمواطنين، قائلا “خلال 14 شهر من الآن زي الأيام دي السنة الجاية بإذن بالكتير سبتمبر 2024 سيكون مزروع 2.2 مليون فدان بالدلتا الجديدة”.
 

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