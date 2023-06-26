أخبار التوك شو.. التعليم تكشف حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة.. عقوبة الغش الحرمان لمدة عامين.. تفاصيل إطلاق مصر المياه في أكبر نهر صناعي بالعالم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

وزير الصحة: مبادرة 100 يوم صحة توجد داخل 5400 وحدة أساسية و 700 مستشفي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن مبادرة 100 يوم صحة تعمل في جميع وحدات الرعاية الأساسية المنتشرة في جميع محافظات مصر والذي يبلغ عددهم 5400 وحدة رعاية أساسية الذي يعملون من الساعة 9 صباحاً وحتي 9 مساءاً.

التعليم تكشف حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة ..عقوبة الغش الحرمان لمدة عامين

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه في حالة ثبوت عدم إجابة كل الطلاب على سؤال معين سوف تتخذ الوزارة إجراءات فورية من ضمنها توزيع درجات هذا السؤال على باقي أسئلة الامتحان.

فزلكة.. التعليم تنفي صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة وعقوبة الغش.

انفجرت بعد ساعة و45 دقيقة فقط.. تفاصيل جديدة عن غواصة تيتان |فيديو

كشف الربان البحري صالح حجازي، تفاصيل جديدة في حادث الغواصة تيتان، قائلاً "تيتان ليست غواصة ولا يطلق عليها اسم غواصة ولكنها غرفة ضغط لتغطيسها في الماء وهي جميعها غرفة ضغط ولا تحتوي بداخلها على غرفة ضغط".

أحمد موسى: الرئيس السيسي يسابق الزمن وأحدث ثورة زراعية هائلة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي أحدث ثورة خضراء هائلة ويسابق الزمن، كما أنه أحدث نقلة غير مسبوقة في الزراعة.

تفاصيل إطلاق مصر المياه في أكبر نهر صناعي بالعالم ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنّه يجب على كل مصري اليوم الفخر بأضخم مشروعين في الدلتا الجديدة، وهما أكبر نهر صناعي في العالم يمتد من 150 إلى 170 كيلومترا في قلب الصحراء الغربية لزراعة الدلتا الجديدة، والقناة المائية لري مشروع مستقبل مصر الزراعي.

بعد الجدل.. هل امتحان الكيمياء للثانوية العامة كان تعجيزيا؟.. مدرس يفجر مفاجأة

علق إبراهيم محمد، معلم مادة الكيمياء، على الجدل حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم.

تفاصيل تدشين أكبر سوق للمنتجات الزراعية بمصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه يجرى تدشين سوق كبير في الدلتا الجديدة بطرق تكنولوجية حديثة تضاهي مساحتها 3 أضعاف سوق العبور، ولن يكون فيه وسيط بين التجار والمزارع.

مقرر الأسرة بالحوار الوطني: نسب الطلاق في مصر غير مقلقة

قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة كل ما يستدعي تغييرا من مخرجات الحوار الوطني إلى البرلمان بمجرد التوافق عليه، ومنها قانون الوصاية على المال وحرية تداول المعلومات، أعطت دفعة للمشاركين في الحوار الوطني.