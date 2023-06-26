إجازات ومرتبات ومجازر مجانية.. قرارات وهدايا الدولة للمواطنين في عيد الأضحى

أعلنت الدولة مؤخرا، عن مجموعة من القرارات، قبل حلول عيد الأضحى المبارك لدعم المواطنين قبل أيام العيد، لشراء المستلزمات الخاصة بهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث أعلنت عدد من الوزرات مجموعة القرارات الخاصة بتبكير مواعيد صرف المرتبات والمعاشات، وكذلك أعلن مجلس الوزراء عن أيام إجازات عيد الأضحى وثورة 30 يونيو.

وعن موعد صرف مرتبات يونيو 2023، أكد طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وعن موعد صرف مرتبات يونيو 2023، حسب وزارة المالية، فقد بدأ صرف المرتبات الأحد 18 يونيو 2023، واستمر الصرف حتى الخميس 22 من هذا الشهر، لهذه الجهات وزارة القوى العاملة، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الداخلية، شؤون مجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين، وزارة السياحة، وزارة النقل، وزارة البترول، وزارة الصحة، وزارة الاتصالات، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الإسكان، وزارة السياحة والآثار، وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة الأوقاف، وزارة الثقافة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الطيران المدني.

كذلك تم صرف المرتبات، لوزارة البيئة، جميع الجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية)، مجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس الأعلى للصحافة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وازرة العدل، زارة الكهرباء، وزارة التخطيط، وازرة التعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، وازرة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الموارد المائية والري، وازرة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، الجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).

موعد صرف معاشات يونيو 2023

وكانت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أعلنت أن موعد صرف معاشات يوليو 2023، تبدأ من الجمعة الماضية 23 يونيو، عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، فيما يبدأ من الأحد الموافق 25 يونيو، صرف معاشات يوليو 2023، عبر فروع البنك المنتشرة في كافة المحافظات، مشددة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.

إجازاة عيد الأضحى بالقطاع الخاص والعام

أما عن مواعيد الإجازات، فقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجازة عيد الأضحى 2023 تبدأ غدا الثلاثاء 27 وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو وتشمل الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية.

أما القطاع الخاص، فقد أعلنت وزارة العمل أن إجازة عيد الأضحى، وذكرى ثورة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن تبدأ الثلاثاء، 27 يونيو الجارى، حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، وتعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة.

وأشارت وزارة العمل، إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقا لنص المادة 52 من قانون العمل.

وظائف حكومية خالية ومجازر مجانية

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن عدد من الوظائف الحكومية الخالية بدءا من11 يوليو وقد تستمر حتى 31 يوليو المقبل وتتمثل في وظائف وزارة التخطيط والنقل النهري وعدد من الوزارت التابعة لوزارة النقل.

كما تنتشر خلال عيد الأضحى، أماكن النحر والمجازر مجانا للمواطنين، وذلك تحت إشراف الطب البيطري، من خلال توقيع الكشف الطبي، وخدمات الذبح، والسلخ، وجميع الخدمات اللازمة للأضاحي بأنواعها المختلفة في نطاق المحافظات.

زيادة أعداد القطارات

من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية، رفع درجات الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب وتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.