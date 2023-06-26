وزير الاسكان ومحافظ بني سويف يفتتحان معرض شباب مصر بتكلفة40 مليون جنيه

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، افتتاح المعرض التجاري "معرض شباب مصر" بشارع بوسعيد بمدينة بني سويف ، وذلك تمهيداً لتشغيله تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لجهاز التعمير وشركة المقاولون العرب بإعادة إنشاء وتأهيل المعرض، إثر تعرضه لحريق في منتصف مايو الماضي

شهد الافتتاح المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب المهندس حسن مصطفي عضو مجلس الإدارة ، المهندس سيد حسان رئيس قطاعات الصعيد والبحر الأحمر، المهندس هشام صفوت مدير فرع شمال الصعيد، والمهندس عصام بدوي المشرف العام على منطقة شمال الصعيد، والمهندس محمد عصام الدين رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف وراضي بدوي مدير عام الشؤون المالية والإدارية ، وطارق خالد مدير عام العلاقات العامة بجهاز المدينة

وتفقد الوزير والمحافظ، أقسام ومكونات المعرض بعد إعادة إنشائه وتاهيله على مساحة إجمالية 2700 مترا، ويتكون من 102 محل بأحجام ومساحات متفاوتة تناسب كافة الأنشطة والمنتجات الخاصة بالمعرض، حيث تم الانتهاء من مراسم القرعة العلنية بإشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، وتم تسكين الشباب والمواطنين المستفيدين بعد قيامهم بالاختيار من بين مظاريف مغلقة" متضمنة موقع ومساحة المحل" والتي تم وضعها داخل صندوق شفاف ، لضمان وتحقيق النزاهة والحيادية

واستمع الوزير والمحافظ لعرض تفصيلي عن المشروع" الذي زادت تكلفته عن 40 مليون جنيها" ، بداية من تواجد المعدات والأطقم الفنية من المهندسين والعمال ، للموقع عقب توجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إنشاء وتأهيل المعرض، والتي بدأت برفع المخلفات وآثار الحريق ، ثم البدء في أعمال الانشاء ، والتي تضمنت العديد من المراحل ، شملت : الأعمال الهندسية "اختبارات ، تصميمات ، رسومات" وأعمال الخرسانة "أرضيات ، كفر الأسقف ، بلاطات الخزانات" والحوائط التشطيبات الداخلية " بياض ودهانات وزر الأرضيات والإيبوكس "، والأعمال الصحية "تأسيس ، الأجهزة والقواطيع والسيراميك " والتشطيبات الخارجية والكهرباء ( الإنارة ، الكابلات واللوحات الرئيسية وأعمال الأسقف والساند والبانل والكوبلس ،منظومة التهوية وسحب الدخان و الإطفاء والتغذية بالمياه وأعمال الموقع العام " أعمال البلدورات والإنترلوك وإنارة السور"

وخلال لقائه بعدد من الشباب والمواطنين مستأجري المعرض، أعرب المحافظ عن تقديره للقائمين على تنفيذ المشروع من شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير، موجها الشكر لكافة العاملين من المهندسين والعمال والفنيين والإداريين ، على ما بذلوه من مجهودات والتي أثمرت عن الانتهاء من المشروع في وقت قياسي لم يجاوز الشهر ونصف، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها ، دائما ما تنحاز لمواطنيها ،وأنها لا تتأخر في تقديم يد العون والمساعدة ، لاسيما في أوقات الأزمات والتحديات ، معرباً عن شكره وتقديره الكبير لفخامة الرئيس عبد السيسي ، لاستجابته الفورية وتوجيهاته بسرعة التخفيف عن كاهل الشباب المتضررين من الحريق والوقوف معهم ودعمهم لتجاوز تداعيات وآثار تلك الواقعة

وأعرب الشباب والمواطنون ،عن امتنانهم الكبير لفخامة الرئيس السيسي ،على سرعة الاستجابة وتوجيهاته بإعادة إعمار المعرض ، والذي مثل دعماً معنويا ومادياً غير محدود ساعدهم بشكل كبير على تجاوز محنتهم مؤكدين أن ما قام به سيادة الرئيس ليس بجديد،وأنهم لم يفقدوا الأمل ولو للحظة في انفراج محنتهم وثقتهم أنه بمجرد أن تصل لسيادته،لن يتأخر في الوقوف إلى جانبنا،وهو ما نلمسه اليوم على أرض الواقع من الانتهاء من أعمال الإنشاء في وقت وزمن قياسي لم يزد عن 40 يوماً، وسط تواجد دائم من مسؤولى الأجهزة التنفيذية وصول المعدات وتواجد التنفيذيين ، حتى تم الاتتهاء من المشروع