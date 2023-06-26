عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعدادا للركن الأعظم .. تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات |فيديو وصور

صدى البلد

بدأت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية فى تصعيد الحجاج إلى عرفات استعدادا لاداء الركن الأعظم ظهر اليوم وذلك على مراحل .

ويتابع أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، لحظة بلحظة مراحل تصعيد الحجاج والاطمئنان عليهم حتى وصولهم وتسكينهم فى الخيام المخصصة لهم .

وكانت قد أعلنت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية جاهزيتها لتنفيذ خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات بدءًا من اليوم ، الاثنين، تمهيدًا لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات غدا الثلاثاء .

واطمأنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اتصال هاتفي مع أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، على الخدمات المقدمة داخل مشعر عرفات، ومستوى المخيمات، وجميع خدمات الإقامة والإعاشة للحجاج، كما اطمأنت على سير خطة التصعيد إلى عرفات بشكل مثالي، لضمان سلامة الحجاج وتوفير جميع التسهيلات إليهم.

من جانبه، قال عبد الموجود إنه تم استلام جميع المخيمات على صعيد عرفات وبها جميع الخدمات، فضلا عن توفير الباصات المتعاقد عليها لنقل الحجاج من أماكن إقامتهم بالفنادق إلى المشاعر المقدسة، مشيدًا بتعاون الجانب السعودي مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين؛ حيث خصصت البعثة الرسمية مخيمات منفصلة للرجال والسيدات، وجبات جافة وساخنة، ومشروبات ومرطبات، وتكييفات فيريون.

في السياق ذاته؛ عقد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة، اجتماعا مع المشرفين قبيل ساعات من بدء التصعيد، نقل فيه توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة بذل قصارى الجهود من أجل تذليل أي صعوبات قد تواجه الحجاج ليؤدوا المناسك في سهولة ويسر، وكعادة التنظيم الرائع المعروف عن حج الجمعيات الأهلية.

تنبيه على الحجاج بالالتزام بالوقت المحدد

وشدد عبد الموجود على ضرورة التنبيه على الحجاج بالالتزام بالوقت المحدد لكل مجموعة للإحرام، والالتزام بالوقت المحدد للنزول إلى استقبال الفندق استعدادًا لركوب الأتوبيسات، لمنع التكدس في بهو الفندق، مع ضرورة التحرك في مجموعات بشكل منظم.

كما أكد رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية ضرورة فحص كل مشرف للأتوبيس الذي سيقوم باستلامه؛ تجنبا لوجود أعطال، مع الالتزام بتسلم أتوبيسات حديثة الموديل وفق المتعاقد عليها، وعدم اصطحاب أي شخص بشكل نهائي خارج المجموعة الخاصة بكل مشرف وخارج حجاج الجمعيات الأهلية.

وأضاف عبد الموجود أن البعثة خصصت مكاتب داخل منى وعرفات لاستقبال أي شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسير عمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد في المشاعر، مؤكدا على التنسيق مع المجموعة المتواجدة في الفندق، لاصطحاب أصحاب الأعذار من المزدلفة إلى مكة المكرمة مباشرة وتوفير الخدمات اللازمة لهم في الفندق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبكة ذهب وخلافات عائلية| القصة الكاملة لأزمة سيف جعفر.. وهذه حقيقة سرقته عقود لاعبي الزمالك

ترقيات وزيادات في الأجور.. بشرى من الحكومة للموظفين

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

خزائن مصر ممتلئة.. وصول آلاف الأطنان من القمح الروسي| وهذا موقف السلع

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

ترشيحاتنا

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

انخفاض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى خلال 15 شهرا بعد تمرد فاجنر

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

نادي مفاجأة| أين يذهب أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي؟

لا صلة لـ أمريكا.. لافروف يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة تمرد فاجنر

جابتلنا العار.. السجن من 5 لـ7 سنوات لأب ونجليه بتهمة قتل ابنته بمنشأة القناطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ