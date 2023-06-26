محافظ دمياط توافق على إتاحة تخصصات جديدة ضمن نظام التعليم والتدريب المزدوج

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على فتح تخصصات جديدة بنظام التعليم والتدريب المزدوج بالتعليم الفنى كفصول مٌلحقة بمدارس دمياط الجديدة الفندقية ورأس البر الفندقية العسكرية للخدمات السياحية و أيضًا مدرستى دمياط الثانوية الزراعية العسكرية و فارسكور الثانوية الزراعية العسكرية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة ورؤيتها نحو التوسع فى منظومة التعليم والتدريب المزدوج بمدارس التعليم الفنى لتأهيل الطلاب لسوق العمل وفتح تخصصات جديدة تخدم المجتمع المحلى.

وتتضمن تلك التخصصات:

- مهنة مطاعم وجبات سريعة بمدرسة دمياط الجديدة الفندقية

-مهن فنى مشرف غرف و فنى طاهى و فنى مضيف بمدرسة رأس البر الفندقية العسكرية للخدمات السياحية

-مهن فنى إنتاج الدجاج و فنى الصناعات الغذائية و فنى إنتاج الألبان وتصنيع منتجاتها بمدرستى دمياط الثانوية الزراعية العسكرية و فارسكور الثانوية الزراعية العسكرية.