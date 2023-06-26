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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، انطلاق فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في لعبتي “خماسي كرة القدم، وتنس الطاولة”

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يأتي ذلك تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ متمثلة في "إدارة التنمية الرياضة"، وتقام تلك الفعاليات بالمحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

 

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وتشجيع المنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية داخل المحافظة.

وقد أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن الدوري يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، والعمل على جعلها أسلوب حياة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للعمل على تشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

كما أوضح أن الدوري يتركز على دمج المرحلة السنية من مواليد سنة 2006 وحتى مواليد سنة 2010، في حين أن عدد فرق خماسي كرة القدم المشاركة بالدوري قد تصل إلى  64 فريقاً على مستوى المحافظة، أما بالنسبة للعبة تنس الطاولة فقد تصل إلى 62 لاعباً ولاعبة.

والجدير بالذكر أنه تقام فعاليات الدوري بمحافظة بكفر الشيخ بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة غادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضة وتنفيذ فريق عمل إدارة التنمية الرياضية.

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