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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادى أسوان يشارك في اجتماع وزير الرياضة مع الأندية الجماهيرية

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عددا من رؤساء الأندية الشعبية، لبحث دعم وتفعيل أوجه الاستثمار واشهار الشركات، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

تناول اللقاء الحديث حول اشهار شركات للأندية الشعبية، والترتيبات الخاصة مع رابطة الأندية للمحترفين لتحديد توقيتات ثابته للمباريات على غرار الدوريات العالمية، ومناقشة زيادة أعداد الجماهير بالمدرجات، وبحث كيفية وضع سقف لبيع وشراء اللاعبين من خلال التنسيق بين الأندية الشعبية ورابطة الأندية المحترفة.

وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه لرابطة الأندية المحترفة، والوقوف بجانب كافة الأندية المصرية وخاصة الشعبية، لما تمثله من أهمية كبري في لعبة كرة القدم، مؤكداً أنه يساند الرابطة من أجل نجاحها والخروج بخطوات جادة وملموسة من أجل المساعدة في نجاح منظومة كرة القدم في مصر.

وأشار "صبحي" إلى أن الاستثمار في الأندية الشعبية أحد الحلول للمحافظة عليها، من خلال اشهار شركة استثمارية لكل نادي من داخل المحافظة التابع لها، مؤكداً أن ذلك سيعيد الأندية الجماهيرية مرة أخرى.، موجهاً بعمل دراسة اكتوارية للشركات لمدة 3 سنوات بشكل مبدئي.

حضر اللقاء أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، وكامل أبو علي رئيس مجلس ادارة نادي المصري، ومحمد مصيلحي رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري، والمستشار الدكتور الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، وأسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة، ومحمد شيحه نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلى.

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