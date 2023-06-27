استجابة لـ«صدى البلد»|«القومية لمياه الشرب» ترد على شكوى أهالي قرية الجمالية بالدقهلية

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان " مجلس النواب يحيل ٢٧ طلب احاطة للحكومة لتنفيذ توصياتها.. طلب احاطة بشأن الإسراع في أعمل الصرف الصحي بقرية الجمالية الدقهلية".

جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأن محافظة الدقهلية تقع ضمن محافظات الجاري تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري بها ضمن مبادرة الرئاسه" حياه كريمة " حيث إنه جاري تنفيذ المرحلة الأولى بمركز شربين وسوف يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية بباقي مراكز المحافظة بالمرحلة الثانيه.

الإسراع بأعمال الصرف الصحي بقرية الجمالية الدقهلية : تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع الصرف الصحي الجمالية ويتكون من " محطة المعالجه بطاقة ٢٠ الف م٣ / يوم، وعدد ١٤ محطة رفع ، وشبكات انحدار، وخطوط طرد.

بالإضافة إلى محطة المعالجه تم النهو والتسليم ١١/ ٢٠٠٩، وعدد ٩ محطات رفع تم النهو والتسليم ودخولهم الخدمة، عدد ٢ محطات رفع" فودة _ الرفيعه "، محطة رفع شامية تم استلام الموقع بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠٢١، وعدد ٢ محطات رفع " سلامه _ الزمالك".

وجاري التنسيق مع الوحدة المحلية لاستلام موقع محطة رفع سلامة وكذالك جاري أعداد الدراسات التصميميه.



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