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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ«صدى البلد»|«القومية لمياه الشرب» ترد على شكوى أهالي قرية الجمالية بالدقهلية

صدى البلد

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان " مجلس النواب يحيل ٢٧ طلب احاطة للحكومة لتنفيذ توصياتها.. طلب احاطة بشأن الإسراع في أعمل الصرف الصحي بقرية الجمالية الدقهلية".

جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأن محافظة الدقهلية تقع ضمن محافظات الجاري تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري بها ضمن مبادرة الرئاسه" حياه كريمة " حيث إنه جاري تنفيذ المرحلة الأولى بمركز شربين وسوف يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية بباقي مراكز المحافظة بالمرحلة الثانيه.

الإسراع بأعمال الصرف الصحي بقرية الجمالية الدقهلية : تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع الصرف الصحي الجمالية ويتكون من " محطة المعالجه بطاقة ٢٠ الف م٣ / يوم، وعدد ١٤ محطة رفع ، وشبكات انحدار، وخطوط طرد.

بالإضافة إلى محطة المعالجه تم النهو والتسليم ١١/ ٢٠٠٩، وعدد ٩ محطات رفع تم النهو والتسليم ودخولهم الخدمة، عدد ٢ محطات رفع" فودة _ الرفيعه "، محطة رفع شامية تم استلام الموقع بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠٢١، وعدد ٢ محطات رفع " سلامه _ الزمالك".

وجاري التنسيق مع الوحدة المحلية لاستلام موقع محطة رفع سلامة وكذالك جاري أعداد الدراسات التصميميه.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أعمال الصرف الصحي الريف المصري القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تطوير قرى الريف المصري

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