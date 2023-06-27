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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بث مباشر .. ضيوف الرحمن يتوافدون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

صدى البلد

حرصًا من موقع «صدى البلد» على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدّم لكم بثًا مباشرًا لحجاج بيت الله الحرام وهم يتوافدون على جبل عرفات قبل الظهر، وذلك بعد تواجدهم أمس بمني.

ويتوافد حجاج بيت الله على صعيد عرفات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لأداء الركن الأعظم في الحج، وينتظروا خطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا بمسجد نمرة. 

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب؛ حيث بات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، وصلى بها الفجر.

وصعيد عرفات هو مكان شريف يجتمع إليه الحجيج من كل أرجاء الدنيا في التاسع من ذي الحجة كل عام، رافعين أيديهم بالتضرع والدعاء لله عز وجل، به جبل عرفات المسمى «جبل الرحمة»، فعندما يقف الحجيج ليؤدوا ركن الحج الأكبر على صعيد عرفة يظهر أمامهم مسجد «نمرة»، ونمرة: جبل نزل به النبي ﷺ يوم عرفة في خيمة، ثم خطب في وادي عرنة بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا جمع تقديم، وانصرف منها إلى مزدلفة بعد غروب الشمس.

ضيوف الرحمن حجاج بيت الله يوم عرفة جبل عرفات

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