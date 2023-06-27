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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق اشتري.. استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب حالة استقرارا خلال الساعات القليلة الماضية علي مستوي جميع الأعيرة ليستقر عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق عند 2260 جنيها للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

 

وتعد  أسعار الذهب ذات أهمية كبيرة عند الكثير من المواطنين فى ظل تقلبات الأسعار حيث يعد المعدن الأصفر وجهة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة كما أن البعض الأخر يعتبره وسيلة جيدة للادخار.

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سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 27-6-2023

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600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

ويتابع المستثمرين أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.


وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,560 شراء 2,583
عيار 22 بيع 2,347 شراء 2,368
عيار 21 بيع 2,240 شراء 2,260
عيار 18 بيع 1,920 شراء 1,937
عيار 14 بيع 1,493 شراء 1,507
عيار 12 بيع 1,280 شراء 1,291
الاونصة بيع 79,616 شراء 80,327
الجنيه الذهب بيع 17,920 شراء 18,080
الكيلو بيع 2,560,000 شراء 2,582,857

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت  أسعار الذهب حالة ارتفاع في البورصة العالمية مع بداية تداولات الأسبوع بالرغم من كون الأسعار تتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في 3 أشهر.


يتداول سعر الذهب الفوري عند المستوى 1931 دولارًا للأونصة مرتفعا بنسبة 0.5% في محاولة لاختراق المستوى 1930 دولارًا للأونصة وذلك بعد أن انخفض الذهب الأسبوع الماضي بنسبة 2% تقريباً.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب نتيجة تصريحات تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك مستمر في رفع الفائدة مرتين هذا العام دون أية نية لدى البنك لخفض الفائدة خلال هذا العام، وفق تحليل جولد بيليون.

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سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 27-6-2023

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كما رفع البنك المركزي البريطاني في تحرك مفاجئ أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصل إلى 5% بعد أن كان متوقع أن يرفع الفائدة 25 نقطة أساس فقط، وذلك في ظل التضخم المتزايد في بريطانيا بالرغم من عمليات رفع الفائدة المتتالية من قبل البنك البريطاني.

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