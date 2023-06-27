عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: توعية مكثفة للتخلص من مخلفات الأضاحي والحفاظ على شبكات الصرف

خلال الجولة
خلال الجولة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، أننا مستمرون في الحملات المكثفة لتوعية المواطنين بالتخلص من مخلفات الأضاحى وترشيد استهلاك المياه، والتي تستهدف محلات الجزارة وسيدات المنازل، وذلك للحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها.

إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتم حالياً تنظم حملات طرق الأبواب على محلات الجزارة والمنازل فى إطار حملة التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه وحفاظ على شبكات الصرف الصحى مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وحث المواطنين على المحافظة على المياه ومنع إهدارها، وخاصة في الأعياد وفصل الصيف الأمر الذى يتزايد معه الاستهلاك فى مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحى، لافتا ان تلك الحملات تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين فى إهدار مياه الشرب، والتعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحى.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، الجزارين والمواطنين في محافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، عدم إلقاء مخلفات أعمال ذبح الأضاحي، والمواد الصلبة، والمخلفات، والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، عن الاستعدادات المكثفة ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، علي مستوى إقليم محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك من خلال انتظام العمل بجميع المحطات سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، والعمل بنظام الورديات بالإضافة الي المتابعة الميدانية علي جميع الشبكات وذلك لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ علي مدار الساعة خلال إجازة العيد والعمل فوراً علي حلها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن خطة استعدادات عيد الأضحى المبارك تشمل العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة وهي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أى حدث مفاجئ خلال أيام العيد، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إانسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".


وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن هناك البيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من مياه الشرب بأماكن عشوائية لعمل التحاليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً، على مدار الساعة خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية والشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" للاستمرار في تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

بالفيديو| رجل أمن بالمسجد الحرام يشعل مواقع التواصل ..شاهد ماذا فعل

حكام بملابس الإحرام.. 10 رؤساء ومسئولين يؤدون الحج هذا العام .. تعرف عليهم

الحق اشتري.. استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

دعاء يوم عرفة لتيسير الأمور.. احرص عليه من الآن وحتى لحظة الإفطار

بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة فى مشعر عرفات

تعرف على حكاية أمريكية كفيفة صماء جاءت لمصر لمقابلة طه حسين..تفاصيل مدهشة

قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023| التعليم: ترقبوا البيان الرسمي

هكذا وصفت وزارة الحج والعمرة وصول ضيوف الرحمن لعرفات

دوريات مسلحة وشرطة نسائية لتأمين احتفالات عيد الأضحى بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن يختبر المياه قبل نزول البحر وسمكة قرش تداهمه في لحظة.. شاهد

تحذير .. تناول الكبدة النية يسبب أمراض خطيرة

قبل ساعات من العيد| انخفاض كبير في أسعار اللحوم البلدي.. اعرف الأماكن والمواعيد

احترس.. استهلاك بعض المشروبات يصيبك باضطرابات عصبية وفقدان ذاكرة

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ