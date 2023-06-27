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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمين الفتوى يكشف عن شروط وأحكام وأفضل وقت للأضحية

أمين الفتوى بدار
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شروط الأضحية أولا أن تكون من الانعام، اى الخراف والماعز والأبقار والجواميس والقبل، أما أى شئ أخر كطيور وأسماك وغيرها لا يصلح للأضحية، إلى جانب أن تكون الانعام وافية السن، فالسن فى الضأن ما كان ستة أشهر فأكثر وفقا لما ذكره الفقهاء، والماعز ماكان عاما فأكثر، أما للأبقار فما كان عامين فأكثر، والإبل خمس سنوات.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه تم إيجاد أن البقر المعلوف يصل إلى السن المثالي كما قال الخبراء المتخصصين فى هذا هو تقريبا 350 كج، حيث أنه يصل لهذا السن خلال عام ونصف أو عام وثمانية أشهر، معقبا: “لو اردنا أن نذبح فى السن المنصوص عليه، قالوا فى هذه الحالة أن الحيوان سيعرض إلى أن يقل وزنه مرة أخري، فبالتالي عند عامين يكون الوزن أقل”.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المراد من ذبح الأبقار خلال عامين وفقا لما قاله الفقهاء، هو أن تكون وافية وسمينة اللحم ومكتملة البناء، وبالتالي فإن من مصلحة الفقير أن نجيز أن نذبح الأضحية إذا لو وفت وزنها حتي لو كان قبل عامين. 

دار الإفتاء المصرية الأنعام أمين الفتوى علي فخر ذبح الأبقار الأضحية

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