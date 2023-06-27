المجزر الألي بالبساتين: نستعد لاستقبال الأضاحي طوال أيام العيد

قال الدكتور مصطفي رمضان، مدير عام الإدارة العامة المجزر الألي بالبساتين، إن اليوم وبعد انتهاء الاعمال الجارية يتم عملية التعقيم الخاص بالمجازر، بحيث يتم الاستعداد لاستقبال الأضاحي، والتي تكون بعد الساعة ال1 ظهرا، وثاني يوم بعد صلاة العيد تتم عملية الذبح.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة المجزر الألي بالبساتين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه بالفترة الماضية تم الاستعانة ببعض الأطباء البيطرين من أجل مواجهة أى خطورة بالمذبوحات، أما بالنسبة لباقي أيام العيد فيقوم أطباء المجزر بهذا العمل، بحيث يكونوا متواجدين حتي أخر حيوان يتم ذبحه.

وتابع مدير عام الإدارة العامة المجزر الألي بالبساتين، أنه يتم ذبح الضواحي طبقا للشرع، لافتا إلى أنه لا يجوز للأضحية إظهار الأعوار الخاص بهم، ويكون صوف الحيوان ناعما، وفى نفس الوقت يكون المخارج الطبقية للحيوان تكون الإصابات بها طبيعية، ومؤخرة الحيوان لا يتواجد بها إفرازات تدل على إصابته بأى أمراض.