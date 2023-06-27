دعاء يوم عرفة لتيسير الأمور.. احرص عليه من الآن وحتى لحظة الإفطار

دعاء يوم عرفة لتيسير الأمور.. الدعاء يوم عرفة مستجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل مسلم التمسك بالذكر والدعاء والتهليل، ويجب ان يحرص الصائمون على الدعاء وطلب العفو والمغفرة من الله عز وجل، وأن يلح في الدعاء يوم عرفة سواء تعثر في أمر من أمور الدنيا أو يشعر بالضيق والهم.

دعاء يوم عرفة لتيسير الأمور والتوفيق

اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة، اللهم ارزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل اللهم اهدنا لما تحب و ترضى.

اللهم هب لنا علما ينتفع به، وعملا يقربنا إليك، وهبنا صبرا وثباتا في الدين.

اللهم اجعل شبابنا عبرة وقدوة للخير، اللهم قوي إيماننا وبإيماننا قوي عملنا، وبعملنا زد من نجاحاتنا.

اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل لي نورا، وفي قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي شعري نورا، وفي عظامي نورا، وفى دمي نورا، ونورا من خلفي، ونورا من أمامي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من تحتي، ونورا من فوقي، اللهم زدني نورا، واجعل لي نورا.

اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم.

دعاء يوم عرفة لتيسير الأمور بسرعة

اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى.

(اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي)

(اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك)

«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك».

« اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

دعاء يوم عرفة

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".

"اللهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى".

"ثم يخفض صوته، ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا".



اللهم إنك أمرت بالدعاء، وقضيت على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك، ولا تكذب عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا، ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا".

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

لبيك اللهم عفوا وعافية لبيك اللهم إجابة بعد إجابة. لبيك رضا وحسن خاتمة لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ملبيا.