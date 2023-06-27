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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علي حسب محافظتك.. اعرف مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك حيث أنه غدا الأربعاء أول أيا عيد الاضحي ويختلف موعد الصلاة من محافظة لأخري .

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

ويأتي عيد الأضحى 2023 فلكيا، يوم الأربعاء 28 يونيو أي ما يوافق 10 ذي الحجة 1444 هجريًا، وبذلك يكون أول ايام عيد الأضحى المبارك 2023.

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ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة القاهرة الساعة السادسة و21 دقيقة، وفي الجيزة الساعة السادسة و22 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وفيما يخص المحافظات الأخري فإن صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون الإسكندرية وبني سويف وقنا في الساعة السادسة و24 دقيقة.

وفى طابا والعريش أول من يؤدي صلاة العيد في الساعة السادسة و8 دقائق، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدي سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و42 دقيقة.

وفيما يخص موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى بورسعيد وسانت كاترين وشرم الشيخ في السادسة و14 دقيقة، والسويس والطور والإسماعيلية ودمياط في السادسة و16 دقيقة.

موعد صلاة العيد في المحافظات المصرية

كما سيؤدي سكان طنطا وكفر الشيخ صلاة عيد الأضحى المبارك في السادسة و20 دقيقة أما سكان دمنهور سيؤدون صلاة عيد الأضحى في الساعة السادسة و22 دقيقة، المنصورة والغردقة في السادسة و18 دقيقة، والزقازيق وشلاتين في السادسة و19 دقيقة.

في المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان يحين صلاة عيد الأضحى المبارك في السادسة و28 دقيقة، وأبوسمبل في السادسة و37 دقيقة ومرسى مطروح في السادسة و34 دقيقة. ونويبع في السادسة و10 دقائق، وحلايب في السادسة و17 دقيقة.


أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى 


- ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

- ساحة مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

- ساحة مسجد عمر بن الخطاب بإمبابة.

- ساحة مسجد التقوى بشارع المشابك.

- ساحة مسجد أبو العباس بطريق كفر طهرمس.

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جهود مكثفة بمدن ومراكز محافظة أسوان لاستقبال عيد الأضحى المبارك

- ساحة مسجد أبو بكر الصديق بزنين.

- ساحة مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

- ساحة مسجد الشهيد زكريا بأرض العمدة.

- ساحة مسجد عمرو بن العاص.

- مسجد الحسين.

- مسجد الصديق بشيراتون.

- مسجد السلطان حسن.

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