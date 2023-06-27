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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لم تستطع أمواله شراء مقعد بالجامعة.. حكاية مليونير صيني فشل 27 مرة في الامتحان

صدى البلد

ليانج شي هو رجل أعمال صيني يمتلك شركة لمواد البناء ويعيش في مقاطعة سيشوان في جنوب غرب الصين، وهو في السادسة والخمسين من عمره ولديه ولد وحيد.

 

ما هو حلمه؟

حلم ليانغ شي هو الالتحاق بجامعة مرموقة وأن يصبح "مثقفًا"، كما أن لديه رغبة كبيرة في دراسة الفلسفة أو التاريخ أو الأدب.

ما هو تحديه؟

تحدي ليانج شي هو اجتياز امتحان القبول في مؤسسات التعليم العالي المعروف بـ"جاوكاو"، وهو امتحان صعب جدًا يخضع له خريجو المدارس الثانوية في الصين، وهذا الامتحان يشكّل فرصة أساسية للارتقاء الاجتماعي والحصول على وظيفة جيدة في الصين.

 

كم مرة حاول؟

حاول ليانج شي 27 مرة اجتياز "جاوكاو" منذ عام 1983، لكنه فشل في كل مرة، وآخر محاولة له كانت في 7 يونيو، حيث سجل 424 نقطة فقط من أصل 750 نقطة، وهذا أقل بـ 34 نقطة من المستوى الأساسي للتقدم لأي جامعة في الصين.

 

كيف يستعد؟

يستعد ليانغ شي بجدية وإصرار لامتحان "جاوكاو"، حيث أنه يستيقظ يوميًا عند الفجر، ويغوص في الكتب لمدة 12 ساعة، ويمتنع عن الشرب ولعب الماهجونج، وهي لعبة تقليدية شعبية في الصين.

كما أنه يدرس المواد الأساسية مثل اللغة الصينية والرياضيات واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مادة اختيارية في العلوم أو العلوم الإنسانية.

 

ما رأي الناس به؟

اجتذب ليانج شي تغطية إعلامية محلية من قبل لمحاولاته استكمال التعليم العالي. وهو معروف باسم "جاوكاو رقم 1"، أو "مرشح جاوكاو الذي لا يستسلم"، وهو يثير قضية فضول كثير من مستخدمي الإنترنت، بعضهم يشجعه على تحقيق حلمه، وبعضهم يتساءل عن دافعه أو هدفه. ويرد ليانج على ذلك بقوله: "أعتقد أنه سيكون أمرا مؤسفا للغاية إذا لم تذهب إلى الكلية، لن تكتمل حياتك بدون التعليم العالي".

 

ما هي خططه المستقبلية؟

قال ليانج شي إنه أصيب بخيبة أمل من نتيجته هذا العام وتساءل عما إذا كان سيحقق حلمه في أي وقت، وقال إنه بدأ يشعر بالهزيمة وأنه قد يتوقف عن المحاولة، ولكنه أضاف أنه لا يزال يحب التعلم وأنه سيستمر في القراءة والدراسة.

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