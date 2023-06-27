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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنسبة 98,04% .. توريد 171 ألفا و64 طن قمح لمخازن الغربية

توريد القمح في الغربية
توريد القمح في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن مواقع التخزين استلمت اليوم 176,408 طن من القمح المحلي موزعة ما بين 90 طن من البنك الزراعي و86,4 طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 171 ألف 408 طن من القمح المحلي بإجمالي نسبة 98,04% من المستهدف.

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ووجه رحمي باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقع تخزين.

وفي سياق متصل وجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.

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وتناشد المحافظة جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي توريد القمح توريد المحصول حملات الرقابة والتفتيش طارق رحمي محافظ الغربية

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