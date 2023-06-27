الأسوأ قادم .. تحذير أمريكي عاجل بسبب “حلقة الموت” في أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الأوكرانية عالقة في “حلقة الموت”، وفقدت تدريجياً جنودها الأكثر خبرة.

وأضاف ريتر: "سيزداد الأمر سوءًا… إنهم يرسلون أشخاصًا ليس لديهم تدريب وخبرة كافيين. وهذا يعني أن موتهم في ساحة المعركة آخذ في الازدياد، وكلما زاد عدد القتلى، كان عليهم استبدال الجنود القتلى بشكل أسرع، وبالتالي يستمر معدل الوفيات في الازدياد.. هذه "حلقة الموت" وهذا يحدث الآن”.

أوضح أن “الأوكرانيين في وضع صعب، لأنهم على الرغم من امتلاكهم أسلحة ومعدات غربية حديثة، إلا أنهم لا يعرفون كيفية استخدامها بشكل صحيح، كما أن المجندين ليس لديهم تدريب وخبرة عسكرية كافية للبقاء على قيد الحياة في المعارك ضد الجيش الروسي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن فكرة المساعدات العسكرية الغربية ستمكن أوكرانيا من هزيمة روسيا في ساحة المعركة خاطئة.

وقال أوربان في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، “أقف على أرض الواقع… الحقيقة هي أن طبيعة التعاون بين أوكرانيا والغرب فاشلة”.

وأضاف أن “الاقتراح بأن الأسلحة والتمويل والاستخبارات التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي إلى كييف ستسمح لأوكرانيا بالفوز هو سوء فهم للوضع. هذا مستحيل”.

وقال “المشكلة هي أن الجنود الأوكرانيين سينفد منهم في وقت أبكر من الروس، وسيكون هذا هو العامل الحاسم في النهاية”.