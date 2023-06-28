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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آلاف المصلين في شمال سيناء يؤدون صلاة عيد الأضحي بالمساجد

آلاف المصلين يؤدون
آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى في سيناء

أدي آلاف المصلين بمدن وقرى محافظة شمال سيناء ، على المساجد الجامعة خاصة بمدينة العريش لاداء صلاة عيد الاضحى المبارك..

واحشتد المواطنون من الرجال والسيدات والشباب من الجنسين وكذلك الأطفال .. حيث امتلأت الطرق بالمواطنين للحاق بالصلاة.


وقد أدى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء صلاة العيد فى مسجد الرفاعي بوسط مدينة العريش، بحضور القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والدينية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة وعدد من رجال الدين الإسلامي وجموع المواطنين.


المرافق الخدمية:


وأكد المحافظ علي استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات، طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية، مثل الكهرباء والتموين والصحة، ومرافق المياه والصرف الصحي.. معلنًا تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وباقي الأجهزة والمرافق، لضمان سرعة الاتصال بها، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
وقام الأهالي عقب أداء صلاة العيد، بنحر الأضاحي والتي تنوعت ما بين الأبقار والعجول والخراف والماعز، وسط فرحة كبيرة من الأطفال، حيث يحرص رب الأسرة أو أحد أفرادها على ذبح الأضحية بنفسه، وقامت السيدات بصنع الخبز الطازج والفطائر، ثم تناول جميع افطار العيد المعروف بالشوايا "وهى عبارة عن قطع من اللحم و الشحم والكبد والقلب يتم وضعها في اناء وتسوى على النار دون اضافة زيوت أو سمن"، بعدها قامت العائلات بالتزاور والتهادي بأجزاء من الأضحية.

 

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