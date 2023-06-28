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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكبد خسائر فادحة.. معركة باخموت تشتعل من جديد بين القوات الأوكرانية والروسية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال أندري ماروشكو، المقدم المتقاعد في قوات لوجانسك الشعبية، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولات هجومية يومية بالقرب من باخموت، لكن القوات الروسية صدت جميع الهجمات، ونتيجة لذلك تكبد العدو خسائر ملموسة.

وأوضح ماروشكو: "لقد حاول المسلحون الأوكرانيون مؤخرًا اختراق دفاعاتنا بالقرب من باخموت، وألحق الجنود الروس أثناء عمليات الدفاع النشطة بشكل منتظم أضرارًا بالقوات المهاجمة، ما أدى إلى تكبد العدو خسائر وفقد إمكانية الهجوم".

وأشار ماروشكو إلى أن منطقة باخموت ظلت المنطقة الأكثر توتراً على خط الاشتباك.

كما قال العقيد في القوات الشعبية في لوجانسك، إن القوات الروسية تشهد انخفاضًا في نشاط القوات الأوكرانية في منطقة لوجانسك في منطقة العمليات الخاصة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح ماروتشكو، أن المسلحين الأوكرانيين كانوا أقل نشاطًا مؤخرًا على طول خط الاشتباك، ويرجع ذلك إلى الخسائر المنتظمة بين التشكيلات المسلحة الأوكرانية التي استنفدت إمكاناتها الهجومية.

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