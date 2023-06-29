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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023 : رحلة رومانسية

صدى البلد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 : فرص عمل جديدة

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توقعات برج الثور اليوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى 2023

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023

ستوفر المسؤوليات الإضافية في مكان العمل فرصًا للنمو مهنيًا، استخدم التمويل بذكاء اليوم، ستكون صحتك جيدة على الرغم من وجود أمراض طفيفة.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

ستكون حياتك المهنية فوضوية اليوم حيث سيتم تحديد المهام الرئيسية ذات المواعيد النهائية الضيقة، اجعل كل لحظة فرصة وسترى النتائج، يمكن لأولئك الذين يخططون لتغيير الوظيفة أن يتركوا الورقة وستأتي مكالمات المقابلات في النصف الثاني من اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

سوف تكون صحتك جيدة اليوم، الحفاظ على التوازن المناسب بين الحياة الشخصية والمهنية، التزم بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة للحفاظ على لياقة الجسم، قد يعاني بعض برج الأسد من مشاكل متعلقة بالمعدة أو الأذنين.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

اذهب في رحلة رومانسية اليوم أو خطط لعشاء حيث يمكنك مناقشة الخطط، قد تواجه أنثى الأسد اعتراضات من الوالدين ولكن سيتم حل الأمور عاجلاً.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

لن تزعجك أي مشاكل مالية كبيرة في اليوم، يمكنك اتخاذ قرارات مالية ذكية ومفيدة بما في ذلك تجديد المنزل أو شراء سيارة أو شراء منزل جديد. 

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