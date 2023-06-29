عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023: الازدهار المالي

صدى البلد

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

txt

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023: تودع العزوبية

txt

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023: حل المخاوف المالية

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023

على الرغم من حدوث احتكاك بسيط في العلاقة ستستمتع بها، استفد من الفرص المهنية لإثبات كفاءتك، الازدهار المالي يضمن الاستثمارات الذكية، ستكون صحتك جيدة اليوم أيضًا.

توقعات برج العذراء عاطفيا

ستشهد حياتك العاطفية مشاكل بسيطة ولكن تأكد من حلها اليوم، سيكون الحادث السابق سببًا للخلاف في العلاقة والتحدث مع الحبيب لاستكشاف المشكلة وإصلاحها، كن مستمعًا جيدًا في العلاقة وتأكد من أن عواطفك تحت السيطرة.  

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

خذ وقتك في ممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل جيد والحصول على قسط كافٍ من النوم، من خلال الاعتناء بنفسك، ستكون أكثر استعدادًا لرعاية من حولك.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

أولئك الذين يحرصون على تغيير الوظيفة سيحصلون على العديد من المقابلات، سيحصل المستقلون على مشاريع جديدة ذات دخل جيد، يحتاج المتخصصون في الرعاية الصحية إلى توخي الحذر لأن الحالات المعقدة ستأتي إلى مائدتهم.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

ستكون ثروتك جيدة اليوم وهذا سينعكس على أسلوب حياتك، بينما يمكنك بثقة شراء سلع فاخرة اليوم ، تجنب القرارات المالية المحفوفة بالمخاطر ، بما في ذلك الاستثمار في أعمال المضاربة، يمكنك الاستثمار في الذهب أو العقارات مما سيجلب ثروة في المستقبل. 

برج العذراء برج العذراء عاطفيا برج العذراء وحظك برج العذراء وحظك اليوم برج العذراء وحظك اليوم الخميس برج العذراء وحظك اليوم صحيا برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

صدمة لـ الزمالك وبيراميدز .. قرار عاجل في اتحاد جدة بشأن طارق حامد

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

بعد فوز الأوليمبي على مالي .. فزّورة من مهيب بـ بوست مثير

مصر للطيران تعلن موعد عودة حجاج بيت الله الحرام.. وتحدد شرطًا مهمًا

تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد | قرار عاجل بشأن متهمي القضية الشهيرة

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

موضوعات متعلقة

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023: تودع العزوبية

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023: حل المخاوف المالية

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023: استقرار صحي وعاطفي

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 : كن عقلانيا

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 : عشاء رومانسي

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 : فرص عمل جديدة

توقعات برج الثور اليوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى 2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 يونيو.. هؤلاء الأكثر حظا في عيد الأضحى 2023

ترشيحاتنا

مصر تدين إحراق المصحف الشريف في السويد

بعد الفوز على مالي .. ماذا قال حتحوت عن أداء المنتخب الأولمبي؟

كريم عبد العزيز: مسلسل الحشاشين من أضخم الأعمال في تاريخ الدراما العربية

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. موعد عودة حجاج بيت الله الحرام

نشرة الحوادث.. كواليس سرقة فنان شهير وغموض جريمة العيد في الطالبية وحيلة سيدة للهرب من قسوة زوجها

بيان عاجل من الكويت بشأن حرق المصحف في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميدو ليس آخرهم بجلبابه.. جنون الموضة والصيحات الغريبة تسيطر على نجوم الكرة

عائد 22‎%‎ | أعلى 4 شهادات ادخارية في البنوك الحكومية.. مرتفعة وثابتة

لتجنب المشكلات.. انتبه من شرب القهوة بعد اللحمة

متكتّرش منها .. قطعة في اللحمة تصيبك بـ سرطان القولون

فيديو

الجيش الروسي يطالب فاجنر بتسليم الأسلحة الثقيلة | فيديو جراف

شذى حسون تطرح كليب أغنيتها على ما أظن.. فيديو

بعد أزمة لوسي | محمد رياض يكشف حقيقة إيذائه بسبب الجن هايم

مرض خطير ينتشر في أيام العيد .. تحذير مهم من جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ