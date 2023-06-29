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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023: تجنب الإنفاق المندفع

صدى البلد

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023

قد تغير علاقة جديدة مستقبلك وتجلب الفرح واللون في حياتك، يمكنك أن تقرر الزواج اليوم، سيساعدك التعامل الدبلوماسي مع التحديات المهنية على تحقيق الأهداف الرسمية اليوم، ستكون كل من الصحة والثروة جيدة طوال.

توقعات برج القوس في العمل

يحتاج الطلاب الذين يظهرون في الامتحانات التنافسية إلى بذل جهد إضافي وسيقومون بمسح الورقة، في حال كان لديك مقابلة مصفوفة اليوم ، فاحضرها بثقة لتوضيحها.  

برج القوس وحظك اليوم صحيا

خصص وقتًا لتغذية جسمك بالطعام الصحي والتمارين الرياضية والعناية الذاتية. يمكن أن تساعد الأنشطة والرياضات الخارجية في إشباع رغبتك في المغامرة مع توفير فوائد صحية كبيرة أيضًا...

برج القوس وحظك اليوم في الحب

قد تواجه الإناث من مواليد برج القوس مشاكل في الحياة المنزلية ومن الأهمية بمكان مناقشتها مع الزوج حول هذا الموضوع، أولئك الذين هم في علاقة ويريدون المضي قدمًا يمكنهم التفكير في الزواج.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

ثق بغرائزك ولا تخاف من التفكير خارج الصندوق، ومع ذلك ، تأكد من إجراء البحث والتشاور مع المتخصصين قبل اتخاذ أي قرارات مهمة، تجنب الإنفاق المندفع وبدلاً من ذلك ، ركز على الاستثمارات طويلة الأجل التي تتوافق مع قيمك ورؤيتك.

 

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