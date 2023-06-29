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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023: مشكلة مالية

صدى البلد

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الخميس 29 يونيو على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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برج الجدي وحظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023

ستجعلك العلاقة الرومانسية الرائعة والنابضة بالحياة مشغولة اليوم، قد تقع في الحب ، وتسافر بحثًا عن الحب وتحافظ أيضًا على علاقة قوية، أما مهنيًا، ستكون ناجحًا اليوم ولكن الحياة ستكون مشغولة، ستكون صحتك جيدة ولكن المشاكل المالية ستظل موجودة في الحياة اليوم

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

خذ قسطًا من الراحة وامنح الأولوية للرعاية الذاتية ، وانغمس في بعض النشاط البدني، ستعمل الطاقة الإيجابية والإندورفين على فعل المعجزات لعقلك وجسمك.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

كن مستعدًا للترحيب بشخص مميز في حياتك، هناك احتمالات أكبر بأنك قد تقع في الحب وتتقدم بطلب الزواج، ومع ذلك ستستغرق الاستجابة يومًا أو يومين وتحتاج إلى الانتظار بصبر.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

ستكون حياتك المهنية مشغولة، سيتم الاعتراف بجهودك من قبل الإدارة ويمكنك أيضًا أن تكون واثقًا بشأن الترقية أو التقييم في وقت أقرب، تجنب الخلافات في مكان العمل وتأكد من قضاء الوقت في حل التحديات المهنية.  

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

ستساعدك إدارة الأموال الذكية على تلبية رغباتك في المستقبل، لا تستثمر في أعمال المضاربة ولا تجرب اليانصيب عبر الإنترنت اليوم. 

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