آداب القاهرة تنظم دورة تأهيل معلمين للعمل بالمدارس .. تفاصيل

ينظم مركز اللغات والثقافة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة دورات تدريبية لتأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب.

وتشتمل الدورة على تدريب علي السبورة الذكية/ وكيفية عمل دروس عليها، والتدريب على عمل العروض التقديمية بصيغتي (Word - power point)، والتعرف على المدارس الدولية والفروق بينها، وكيفية الالتحاق بها، وكيفية التأكد من حصول المدرسة الدولية على الرخصة الدولية.

بإضافة إلي التدريب على عمل c.v وتسليم بعض السير الذاتية الحديثة للطلاب، والتعرف على كيفية عمل الديمو والمقابلات الشخصية، محاضرات خاصة بكيفية التفاعل مع الطلاب على مدار العام، محاضرات خاصة بالدبلوم التربوى، وعقود العمل.