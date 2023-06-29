عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تنظم دورة تأهيل معلمين للعمل بالمدارس .. تفاصيل

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

ينظم مركز اللغات والثقافة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة دورات تدريبية لتأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب.

txt

جامعة القاهرة تستضيف أخصائي علاج إصابات الملاعب وأمراض العظام

txt

جامعة القاهرة تحارب الإدمان وتقلّل أعداد متعاطي المخدرات | تطوّر في أداء ومستوى العلاج لصحة وحياة طلابية أفضل

وتشتمل الدورة على تدريب علي السبورة الذكية/ وكيفية عمل دروس عليها، والتدريب على عمل العروض التقديمية بصيغتي (Word - power point)، والتعرف على المدارس الدولية والفروق بينها، وكيفية الالتحاق بها، وكيفية التأكد من حصول المدرسة الدولية على الرخصة الدولية.

بإضافة إلي التدريب على عمل c.v وتسليم بعض السير الذاتية الحديثة للطلاب، والتعرف على كيفية عمل الديمو والمقابلات الشخصية، محاضرات خاصة بكيفية التفاعل مع الطلاب على مدار العام، محاضرات خاصة بالدبلوم التربوى، وعقود العمل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

صدمة لـ الزمالك وبيراميدز .. قرار عاجل في اتحاد جدة بشأن طارق حامد

عيدية المنتخب الأولمبي للمصريين| هزم مالي بهدف وتصدر مجموعته بكأس أمم إفريقيا

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29-6-2023

بيان عاجل من أمريكا بعد تبادل لإطلاق النار خارج قنصليتها في السعودية

بعد فوز الأوليمبي على مالي .. فزّورة من مهيب بـ بوست مثير

مغلوب من طوب الأرض.. تعليق خالد الغندور على رحيل العشري عن سموحة

ترشيحاتنا

رسمياً.. عودة الزمالك للمشاركة في الكونفدرالية بعد غياب 4 سنوات

سوريا .. روسيا تعلن تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف حول إدلب

دعاء ثاني أيام عيد الأضحى.. مستجاب لا تغفل عنه

ثاني أيام عيد الأضحى.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة طقس اليوم الخميس

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29-6-2023

جدعنة المصريين.. رسالة مؤثرة من شاب يطلب كيلو لحمة لوالدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق الناشف

أب تركي بجانب صور بناته في المقابر تثير استعطاف السوشيال ميديا

بسبب مكان التاتو.. ثراء جبيل تثير الجدل بإطلالتها فى العيد

ميدو ليس آخرهم بجلبابه.. جنون الموضة والصيحات الغريبة تسيطر على نجوم الكرة

فيديو

الجيش الروسي يطالب فاجنر بتسليم الأسلحة الثقيلة | فيديو جراف

شذى حسون تطرح كليب أغنيتها على ما أظن.. فيديو

بعد أزمة لوسي | محمد رياض يكشف حقيقة إيذائه بسبب الجن هايم

مرض خطير ينتشر في أيام العيد .. تحذير مهم من جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ