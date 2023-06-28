خالد النبوي يهنئ المتابعين بعيد الأضحى برفقة نجله نور

هنأ الفنان خالد النبوي، المتابعين بمناسبة عيد الأضحي المبارك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر خالد النبوي في فيديو برفقه نجله نور النبوي، وتحدث في الفيديو قائلًا: “كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلي الأمة العربية والإسلامية كلها”.

يذكر أنه كشف الفنان خالد النبوي أن سر اختياره لتقديم شخصية الإمام الشافعي في مسلسل "رسالة الإمام" كونها حدوتة مصرية نود أن نحكيها حتى لايحكيها أخرين على هواهم الشخصي.

وقال خالد النبوي: "رجل عاش بيننا سنوات طويلة وأصبحت عباراته على ألسنة الناس نرددها ولانعرف قائلها مثل "ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لاتفرج" بالاضافة لعنوانه منطقة الامام الشافعي الذي أصبح عنوانًا جغرافيًا.