مصرع شخص صدمه تروسيكل أثناء سيره بطريق العام بشوارع الغربية

لقي شخص في العقد السادس من العمر مصرعه ، عندما صدمه تروسيكل أثناء سيرة برفقة زوجته، بالقرب من مدخل قرية محلة مرحوم، بمركز ومدينة طنطا، محافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد، بإصابة شخص مسن في العقد السادس من العمر، بإصابات خطيرة ومتفرقة بعد أن صدمة تروسيكل بالقرب من مدخل قرية محلة مرحوم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شخص يدعي «ماهر. م. ال» ويبلغ من العمر 55 عاماً، ومقيم بمركز ومدينة بسيون، بعد أن صدمه تروسيكل، حال سيره في الطريق العام بالقرب من قرية محلة مرحوم، برفقة زوجته.

كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، ورفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.