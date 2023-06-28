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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إرشادات ضرورية من مصر للطيران للحجاج خلال رحلة العودة إلى الوطن

مصر للطيران
مصر للطيران

تبدأ الناقل الوطني مصر للطيران، جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن أول الشهر المقبل.
وأعلنت الشركة بدء تسيير جسرها الجوي اعتبارا من 1 يوليو 2023.

وتهيب مصر للطيران بالحجاج ضرورة الالتزام بـ الإرشادات التالية :


1) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز أل سعود الدولي الصالة الشمالية .

2) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.

3) على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثمانية ساعات.

مصر للطيران الإرشادات الأراضي المقدسة تذكرة مصر للطيران حجاج بيت الله الحرام

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