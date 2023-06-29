أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. موعد عودة حجاج بيت الله الحرام

أخبار مصر.. أعلنت شركة مصر للطيران موعد بدء تسيير جسرها الجوي لـ عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مصر للطيران تعلن موعد عودة حجاج بيت الله الحرام.. وتحدد شرطًا مهمًا

أعلنت شركة مصر للطيران موعد بدء تسيير جسرها الجوي لـ عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن.

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

موسم البشر والسرور.. السيسي يستمع إلى خطبة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بـ مسجد القوات الجوية بحضور عدد من قيادات الدولة.

السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 من مسجد القوات الجوية..بث مباشر

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مسجد القوات الجوية، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2023.

السيسي يتلقى اتصالا للتهنئة بعيد الأضحى المبارك من رئيس جمهورية أوزبكستان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، الذي توجه بالتهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً موفور التقدم والرخاء لمصر حكومةً وشعباً.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023.. موعد استقبال الزائرين

يعتبر سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023، من الأمور التي تشغل بال المصريين خاصة أن أسعارها في متناول أغلب المواطنين.

حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون رمي الجمرات.. ووزيرة التضامن تهنئهم بعيد الأضحى

يستمر حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية في تأدية مناسك الحج، وسط حالة معنوية مرتفعة وتيسيرات كبيرة؛ حيث مكث الحجاج في منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وانتهوا من رمي جمرة العقبة الكبرى.

بـ مشروعات ضخمة | كيف واجهت الدولة ارتفاع الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مشروعات القاهرة الكبرى.

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توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية احتفالا بعيد الأضحى المبارك

استقبلت حدائق الرى بالقناطر الخيرية الزوار للإحتفال بـ "عيد الأضحى المبارك" بين أحضان الطبيعة الخلابة ، حيث تفتح الحدائق أبوابها أمام الزوار إعتباراً من الساعة السابعة صباحاً .

ماريجونا وعقاقير مخدرة.. إحباط 3 محاولات تهريب في مطار القاهرة| صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من كبسولات المعدة، كما تم ضبط مصري بحوزته كبسولات واقراص لعقار الترامادول المخدر وراكب أجنبي من اصل مصري بحوزته مخدر الماريجوانا وسجائر بها نفس المخدر.

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جوارديولا وأسرته في عرض خاص باللغة الإسبانية للصوت والضوء بمعبد فيلة

استقبلت عروض الصوت و الضوء بمعبد فيله باسوان المدرب العالمى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى الإنجليزى حيث حضر هو وأسرته لعرض خاص باللغه الإسبانية.

الزراعة : نحر 9700 رأس ماشية في عيد الأضحى

تواصل غرفة العمليات المركزية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، والتنسيق مع الجهات الخدمية والانتاجية التابعة للوزارة، خلال ثاني ايام الاجازة في أول ايام عيد الأضحى المبارك

بعد نجاح نفرتهم من عرفات لمزدلفة.. حجاج السياحة يستقرون بمخيمات منى

بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، رمى الجمرات فى يوم النحر، وذلك بعد إفاضتهم من عرفات بعد قضاء الركن الأعظم للحج، كما بدأ تدفق الحجاج على مشعر منى استعدادا لقضاء أيام التشريق.

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القوات المسلحة للرئيس:ثورة 30 يونيو شكلت نقطة التحول فى التاريخ الحضارى لأمتنا

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2023.

3 أسباب للإصابة بسرطان البروستاتا.. تعرف عليها

نشرت وزارة الصحة والسكان منشورا توعويا عن أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا، والتي تتمثل في التالي:

القومية للأنفاق:انتظام حركة تشغيل قطارات المترو والـLRT بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة ، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات يقدر بـ 1217 رحلة يوميًا ، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و 466 رحلة بالخط الثاني ، و 253 رحلة بالخط الثالث .