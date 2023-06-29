تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

استقر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمود كهربا أحمد عبدالقادر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز 11 برصيد 35 نقطة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، واستعادة صدارة الترتيب أمام البنك الأهلي، والتي يحتلها بيراميدز مؤقتا، والاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب البطولة، علما بأن الأهلي له 5 مؤجلات.

لكن المباراة ستكون صعبة على الأهلي، كون البنك الأهلي يستهدف ضمان البقاء بالدوري في الموسم المقبل، حيث حصد 35 نقطة ويتواجد في المركز الـ11.