برلمانى : مصر استعادت دورها الخارجى بعد ثورة 30 يونيو

قال اللواء يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن ثورة 30 يونيو تعتبر بمثابة علامة فارقة فى التاريخ المصرى ، خاصة وأن جميع المصريين كانوا يعيشون فى أيام لا مستقبل بها.

وأكد كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا كنا دولة على حافة أن تكون دولة فاشلة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان الإرهابية من خلال وجود أزمات تموينية ومحروقات وبنزين وكهرباء.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن مصر استعادت دورها الخارجى بعد ثورة 30 يونيو ، والذى كانت تحظى به طوال عمرها فى الخارج سواء على المستوى العربى أو الأفريقى أو الدولى.