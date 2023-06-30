أخبار التكنولوجيا|القصة الكاملة لـ مواجهة قتالية بين إيلون ماسك و مارك زوكربيرج.. لمستخدمي جوجل كروم.. كيفية منع مواقع الويب من اختراق كاميرا وميكروفون جهازك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تتنافس مواقع التجارة الإلكترونية على تقديم عروض مغرية وتسهيلات في عمليات الشراء في أوقات المواسم والأعياد، وبحلول عيد الأضحى قامت كل المواقع بعمل تخفيضات ضخمة للغاية على أجهزتها الذكية والإلكترونية وتعتبر عملية الشراء في هذا الوقت فرصة يجب انتهازها.

في واقعة غريبة من نوعها، اتفق اثنان من أقطاب التكنولوجيا في العالم وهما إيلون ماسك مالك تويتر و مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لـ "ميتا"، على قتال بعضهم البعض في مباراة داخل قفص حديدي.

عندما تتصفح مواقع الويب، الكثير منها يطلب إذن الوصول إلى الكاميرا والميكروفون والموقع الجغرافي والكثير من بياناتك الشخصية مما ينتهك خصوصيتك.

تتنافس مواقع التجارة الرقمية فيما بينها على تقديم خصومات كبيرة وعروض جذابة بين الحين والآخر، خاصة في فترات الأعياد التي تعتبر مواسم تكثر فيها حركة البيع والشراء وتبادل الهدايا، وتركز هذه المواقع على طرح بعض طرازات الأجهزة الذكية والكهربائية بتخفيضات كبيرة، وبالتالي الشراء في هذا الوقت صفقة مضمونة ورابحة.

تتسابق مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم خصومات وعروض مغرية فترة عيد الأضحى، وتعد هذه الأيام فرصة عظيمة لشراء أي جهاز إلكتروني تحتاجه، سواء جوال ذكي أو تابلت أو حاسوب آلي، كلها معروضة بأسعار أقل بنسبة كبيرة من قيمتها الأصلية.

يستخدم ملايين الأشخاص موقع إنستجرام Instagram، يوميا لمشاركة مقاطع الفيديو والصور، مما يجعله أحد مواقع الشبكات الاجتماعية الأكثر استخداما في العالم.