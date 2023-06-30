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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|القصة الكاملة لـ مواجهة قتالية بين إيلون ماسك و مارك زوكربيرج.. لمستخدمي جوجل كروم.. كيفية منع مواقع الويب من اختراق كاميرا وميكروفون جهازك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

عرض العيد.. خصم 30% على ساعة سامسونج Watch 5 Pro

تتنافس مواقع التجارة الإلكترونية على تقديم عروض مغرية وتسهيلات في عمليات الشراء في أوقات المواسم والأعياد، وبحلول عيد الأضحى قامت كل المواقع بعمل تخفيضات ضخمة للغاية على أجهزتها الذكية والإلكترونية وتعتبر عملية الشراء في هذا الوقت فرصة يجب انتهازها.

 

القصة الكاملة لـ مواجهة قتالية بين إيلون ماسك و مارك زوكربيرج

في واقعة غريبة من نوعها، اتفق اثنان من أقطاب التكنولوجيا في العالم وهما  إيلون ماسك  مالك تويتر و مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لـ "ميتا"، على قتال بعضهم البعض في مباراة داخل قفص حديدي.

 

لمستخدمي جوجل كروم.. كيفية منع مواقع الويب من اختراق كاميرا وميكروفون جهازك

عندما تتصفح مواقع الويب، الكثير منها يطلب إذن الوصول إلى الكاميرا والميكروفون والموقع الجغرافي والكثير من بياناتك الشخصية مما ينتهك خصوصيتك.

 

مراقبة شاملة لصحتك.. خصم 30% على سوار شاومي Mi Band 7 الذكي بالإمارات

تتنافس مواقع التجارة الرقمية فيما بينها على تقديم خصومات كبيرة وعروض جذابة بين الحين والآخر، خاصة في فترات الأعياد التي تعتبر مواسم تكثر فيها حركة البيع والشراء وتبادل الهدايا، وتركز هذه المواقع على طرح بعض طرازات الأجهزة الذكية والكهربائية بتخفيضات كبيرة، وبالتالي الشراء في هذا الوقت صفقة مضمونة ورابحة.

 

خصم 40 % على جوال شاومي Redmi Note 11 في الإمارات

تتسابق مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم خصومات وعروض مغرية فترة عيد الأضحى، وتعد هذه الأيام فرصة عظيمة لشراء أي جهاز إلكتروني تحتاجه، سواء جوال ذكي أو تابلت أو حاسوب آلي، كلها معروضة بأسعار أقل بنسبة كبيرة من قيمتها الأصلية.

 

هتحملها في ثوان.. أفضل 5 برامج لـ تنزيل الفيديو من إنستجرام

يستخدم ملايين الأشخاص موقع إنستجرام Instagram، يوميا لمشاركة مقاطع الفيديو والصور، مما يجعله أحد مواقع الشبكات الاجتماعية الأكثر استخداما في العالم.

 

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