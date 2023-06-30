دعاء للميت في ثاني أيام التشريق.. 5 كلمات تجمع له كل الرحمات بقبره

نشهد ثاني أيام التشريق اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من ذي الحجة وهو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وحيث إنه من الأزمنة المباركة وأفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإن دعاء للميت في ثاني أيام التشريق يعد من الأدعية المستجابة ، التي من شأنها أن تبدل عذاب الميت في قبره إلى نعيم ، ولما كان دعاء للميت ودعاء ثاني أيام التشريق ودعاء يوم الجمعة كلها وصايا نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن دعاء للميت في ثاني أيام التشريق بعيد الأضحى المبارك هو أكبر رجاء للمتوفي في قبره، لأنه السبيل لإضاءة قبر المتوفي وتحويل هذا القبر من موطن للدود وحفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة، خاصة في أيام التشريق وكذلك يوم الجمعة ، فمن شأن دعاء للميت في ثاني أيام التشريق أن يبعث الميت آمنًا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.

دعاء للميت في ثاني أيام التشريق

يعد دعاء للميت في ثاني أيام التشريق من الأدعية المستجابة كما أنه أجمل وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وأعظم رغبة واحتياج للمتوفي ، أما عن أفضل صيغة دعاء من الأدعية المأثورة للمتوفي في أيام التشريق بعيد الأضحى المبارك ، والتي هي من أفضل الأيام إلى الله تعالى، ومن ثم يُستجاب فيها الدعاء ، فيعد أفضل دعاء للميت في ثاني أيام التشريق جامع، فهو: «اللهم ارحم من سبقونا إليك»، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بجوامع الدعاء .

وورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى افضل دعاء للميت في ثاني أيام التشريق مكتوب الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضل دعاء للميت في ثاني أيام التشريق هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.

دعاء للميت في ثالث أيام العيد

يأتي دعاء للميت في ثالث أيام العيد ضمن الأعمال الصالحة التى أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أفضل العمل أدومه وإن قل، لذا لا ينبغي أن نحرم أمواتنا من الدعاء ولو قصير يغير حالهم في القبر حيث هم في موضع لا حيلة لهم، خاصة وأن الكتاب العزيز والأثر والسُنة النبوية الشريفة زاخرة بالكثير من ادعية متنوعة للميت وأحسن الأدعية المأثورة للمتوفي ، حتى أنها قطعت الطريق على من قد يتحججون بتسارع العصر ومستحدثاته، ففيها الكثير من دعاء للميت في ثالث أيام العيد يصلح للتداول بسهولة .