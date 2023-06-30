دعاء للميت في ثاني أيام التشريق.. 5 كلمات تجمع له كل الرحمات بقبره

نشهد ثاني أيام التشريق اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من ذي الحجة وهو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وحيث إنه من الأزمنة المباركة وأفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإن دعاء للميت في ثاني أيام التشريق يعد من الأدعية المستجابة ، التي من شأنها أن تبدل عذاب الميت في قبره إلى نعيم ، ولما كان دعاء للميت ودعاء ثاني أيام التشريق ودعاء يوم الجمعة كلها وصايا نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن دعاء للميت في ثاني أيام التشريق بعيد الأضحى المبارك هو أكبر رجاء للمتوفي في قبره، لأنه السبيل لإضاءة قبر المتوفي وتحويل هذا القبر من موطن للدود وحفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة، خاصة في أيام التشريق وكذلك يوم الجمعة ، فمن شأن دعاء للميت في ثاني أيام التشريق أن يبعث الميت آمنًا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.
دعاء للميت في ثاني أيام التشريق
يعد دعاء للميت في ثاني أيام التشريق من الأدعية المستجابة كما أنه أجمل وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وأعظم رغبة واحتياج للمتوفي ، أما عن أفضل صيغة دعاء من الأدعية المأثورة للمتوفي في أيام التشريق بعيد الأضحى المبارك ، والتي هي من أفضل الأيام إلى الله تعالى، ومن ثم يُستجاب فيها الدعاء ، فيعد أفضل دعاء للميت في ثاني أيام التشريق جامع، فهو: «اللهم ارحم من سبقونا إليك»، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بجوامع الدعاء .
وورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى افضل دعاء للميت في ثاني أيام التشريق مكتوب الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضل دعاء للميت في ثاني أيام التشريق هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.
دعاء للميت في ثالث أيام العيد
يأتي دعاء للميت في ثالث أيام العيد ضمن الأعمال الصالحة التى أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أفضل العمل أدومه وإن قل، لذا لا ينبغي أن نحرم أمواتنا من الدعاء ولو قصير يغير حالهم في القبر حيث هم في موضع لا حيلة لهم، خاصة وأن الكتاب العزيز والأثر والسُنة النبوية الشريفة زاخرة بالكثير من ادعية متنوعة للميت وأحسن الأدعية المأثورة للمتوفي ، حتى أنها قطعت الطريق على من قد يتحججون بتسارع العصر ومستحدثاته، ففيها الكثير من دعاء للميت في ثالث أيام العيد يصلح للتداول بسهولة .
- اللهم في يوم العيد أنزل على قبره ضياء يؤنس وحشته وينور مرقده.
- اللهم في يوم العيد اجعل له سعة في قبره وأغفر له ذنبه يا الله وأرحمه برحمتك الواسعة يا رحيم.
- اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.
- اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.
- اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.
- اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن .
- اللهم ارحم من سبقونا إليك .
- اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.
- اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.
- اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.
- اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.
- اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.
- اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.
- اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.
- اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.
- اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.
- اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
- اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.