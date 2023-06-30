رئيس وزراء فلسطين يشيد بالجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية في خدمتها لضيوف الرحمن

هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء أمس /الخميس/، المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على نجاح موسم الحج لهذا العام في إطار سعي المملكة المتواصل لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



جاء ذلك خلال الاستقبال السنوي الذي تقيمه المملكة لرؤساء الدول وكبار الشخصيات الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.



وأشاد اشتية بالجهد المبارك والكبير والعمل الدؤوب الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا، معبرا عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها حجاج فلسطين لدى وصولهم أرض المملكة والتسهيلات التي قدمت لهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.



كما أشاد اشتية بمكرمة خادم الحرمين الشريفين باستقبال عائلات الشهداء والأسرى والجرحى لأداء الفريضة، وهي المكرمة التي دأبت المملكة على تقديمها لألف أسرة من عائلات الشهداء والأسرى والجرحى كل عام تكريما لهم.

