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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

هذه آخر كلماته.. وفاة أكبر حجاج إيران سنا بعد إتمامه شعائر الحج

وفاة أكبر حجاج إيران
وفاة أكبر حجاج إيران سنا بعد إتمامه شعائر الحج بمنى

بملابس الإحرام، توفي مصطفى محمود زاده، أكبر حجاج إيران سنا بعد إتمامه شعائر الحج في المملكة العربية السعودية. 

وعن سبب الوفاة، أوضح موقع "تسنيم" الإخباري أن الحاج مصطفى محمود زاده البالغ من العمر 111 عاما أصيب بنوبة قلبية بعد أداء مناسك الحج في منى بالقرب من مدينة مكة المكرمة.

من جانبه، أكد محيي الدين محمود زاده نجل الحاج مصطفى وفاة والده، معلقا: "توفي والدي اليوم رحمه الله وسيدفن في أرض الوحي".

ونقل “تسنيم” عن مسؤولي حج إيرانيين قولهم إن زاده سيدفن في أرض منى.

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وفاة أكبر حجاج إيران سنا بعد إتمامه شعائر الحج بمنى 

الحج

وفي وقت سابق، نشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية مقابلة مصورة مع أكبر حاج إيراني لهذا العام، المعمر مصطفى محمود زاده، الذي يبلغ من العمر 111 عاما.


وأوضح المعمر الإيراني مصطفى محمود قبل وفاته في تصريحاته لـ"تسنيم" بأنه يعمل في الزراعة منذ سنوات وكان يأمل أن يتشرف بحج بيت الله الحرام.

وأجاب عن سؤال:"بما أنك تبلغ من العمر 111 عاما، هل لديك أي مشاكل صحية؟" أجاب الحاج الإيراني "ليس لدي أي مرض، وأنا بصحة جيدة وجسدي جاهز للسير مثل الشاب، فأنا أصعد وأنزل في المنحدر عشر مرات في اليوم ولا أعاني من عجز".

وردا عن سؤال "ما هي أول صلاتك بمجرد وصولك إلى بيت الله؟"، نبه الحاج الإيراني "أدعو بالخير والسلام لكل المسلمين وأتمنى لهم الصحة والأمان وأن يبعدهم الله عن كل مكروه".

 

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