إصابة أكثر من 2000 حاج.. بيان عاجل من الصحة السعودية

أصيب أكثر من 2000 شخص بإجهاد حراري منذ بداية موسم الحج من بينهم 1,721 شخصا، اليوم الخميس في ثاني أيام العيد، وذلك بعدما وصلت درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، حسبما أعلنت وزارة الصحة السعودية ونقلته فرانس بريس.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها “بلغت أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري منذ بداية اليوم الخميس 1721″، يضافون إلى 287 حالة سبق أن أعلنتهم الثلاثاء.

ولم تقدم وزارة الصحة السعودية حصيلة للوفيات، لكنّ أعداد الوفيات بلغت 30 على الأقل بحسب أرقام أعلنتها عدة دول.

وأعلنت إيران وفاة أكبر حاج يبلغ 114 عاما جراء أزمة قلبية، حسب وكالة فارس، التي أبلغت عن 10 وفيات بين الحجاج الإيرانيين.

وتوفي 8 جزائريين و4 مغاربة حسب ما قال مسؤولون في البلدين.