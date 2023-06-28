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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أبو المهندسين.. وفاة حاج مصري على صعيد عرفات| شاهد

وفاة حاج مصري على
وفاة حاج مصري على جبل عرفات

تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة حاج مصري على صعيد عرفات، حيث توفي المهندس المصري فرج سيد نزيه، خلال أداء مراسم الحج في مكة المكرمة، أمس في وقفة عيد الأضحى.

وقد نعى نجله أحمد وفاة والده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: "أبويا مات على جبل عرفات". 

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وفاة حاج مصري على جبل عرفات

كما انهالت التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين عبروا عن حزنهم الشديد لهذا المصاب الأليم.

وكان الفقيد المهندس فرج سيد نزيه قد توفي أثناء تواجده على جبل عرفات، وهي الوقفة الأهم في مناسك الحج، والتي يؤمن المسلمون أنها تُغفر بها الذنوب وتتجدد فيها العهود مع الله.

ويُعد المهندس فرج سيد نزيه والد لثلاثة مهندسين أحمد ومحمد ومحمود، وانهالت التعليقات لنعيه، وكان التعليق الأكثر تداولاً عن وفاته: “هنيئاً له.. اللهم ارزقنا حُسن الخاتمة”.

التواصل الاجتماعي جبل عرفات وفاة حاج مصري

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