تفاصيل مشروعات استثمارية بالمليارات | اقتصادية قناة السويس من الحلم إلى الحقيقة

خلال العام المالي المنصرم أبرمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العديد من التعاقدات والمشروعات في المناطق الصناعية كالتالي

• 46 مشروع حاصل على موافقة نهائية بتكاليف استثمارية لنحو 15 مشروع ب 1.2 مليار دولار و31 مشروع ب 2.4 مليار جنيه.

• 43 مشروع حاصل على موافقات مبدئية 13 مشروع باستثمارات 1.6 مليار دولار و30 مشروع بنحو 3 مليار جنيه.

• 54 شركة تم تأسيسها بالمنطقة 12 شركة تم تأسيسها باستثمارات 5.5 مليون دولار و42 شركة بنحو 989 مليون جنيه.

• أصدرت المنطقة الاقتصادية 42 رخصة إنشاء تم إصدار الموافقة النهائية لها.

• جار الانتهاء من التفاوض على 18 مشروع وبدء التعاقدات عليها بمساحات 9.5 مليون متر مربع وتكاليف استثمارية متوقعة بنحو 8.3 مليار دولار وتوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال مطوري المنطقة الصناعيين.

• تم التعاقد بشكل مباشر على 4 مشروعات مع الهيئة بقيمة مليار دولار توفر 2000 فرصة عمل.

وعن تعاقدات ومشروعات الموانئ التابعة:

هناك 6 مشروعات استثمارية تم التعاقد عليها لأرصفة بإجمالي أطوال 4455 واجمالي مساحات تداول 2.85 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية ما بين 1.3 مليار دولار، و1.23مليار جنيه.

ومن أبرز المشروعات والتعاقدات مع كبرى الشركات العالمية سواء بالموانئ أو المناطق الصناعية:

مشروعات ميناء شرق بورسعيد

• منطقة لوجيستية متكاملة لعمليات القيمة المضافة لتحالف رووتس-روزا جرينز على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات 65 مليون دولار للمرحلة الأولى.

• محطة تداول الحاويات الثانية امتداد محطة شركة قناة السويس لتداول الحاويات بطول 955 متر للرصيف وساحة 510 ألف متر مربع باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار.

• محطة متعددة الأغراض لتحالف سكاي للاستثمار -ريلاينس لوجيستيك، لرصيف 900 متر وساحة 380 ألف متر مربع باستثمارات 65 مليون دولار.

• جاري التفاوض على محطة متعددة الأغراض ثانية بطول رصيف 1500 متر.

مشروعات ميناء السخنة

• محطة تداول الحاويات مع تحالف هاتشسون وCOSCO وCMA بطول رصيف 2600 متر منقسمة على 1200 متر مرحلة أولى و1400 متر مرحلة ثانية بإجمالي مساحة للمحطة 1.5 مليون متر مربع باستثمارات 600 مليون دولار.

• جاري التفاوض على محطة دحرجة السيارات بطول رصيف 710 متر.

• جاري التفاوض على محطة الرحلات البحرية بطول رصيف 684 متر.

• جاري التفاوض على محطة صب سائل وجاف برصيف طول 1180 متر.

مشروعات ميناء غرب بورسعيد

• إنشاء 5 صوامع أسمنت أبيض وأسود لشركة ترانس كارجو على مساحة 5 آلاف متر مربع باستثمارات 400 مليون جنيه.

مشروعات ميناء العريش

• التفاوض على إنشاء 6 صوامع أسمنت أبيض وأسود لشركة ترانس كارجو على مساحة 6150 متر مربع باستثمارات 830 مليون جنيه.

هذا بجانب أبرز المشروعات والاتفاقات التي تم إطلاقها خلال العام منها:

• مذكرة تفاهم مع شركة تويوتا تسوشو (Toyota Tsusho) اليابانية في إطار التعاون المستمر بين المنطقة الاقتصادية والجانب الياباني لاستقطاب المزيد من المشروعات اليابانية داخل المنطقة.

• عقد إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة لصالح "موانئ دبي العالمية" على مساحة 300 ألف متر مربع، باستثمارات متوقعة تبلغ 80 مليون دولار وتوفر 600 فرصة عمل.

• تدشين مشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 10 جيجا وات/ساعة سنويًّا في مصنع جوشي المتخصص في صناعة الفايبر جلاس، ويعد هذا المشروع هو شراكة واعدة بين مصنع جوشي وشركة إنارة كابيتال الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والتي تعد أحد شركاء المنطقة الاقتصادية في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

• توقيع اتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية بشأن تطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة بإنشاء مركز لوجيستي على مساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بالسخنة ومركز آخر بمساحة 100 ألف متر مربع في شرق بورسعيد، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار على أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى للمشروع بالمنطقتين على مساحة 25 ألف متر مربع لكلا المنطقتين، ليدخلا حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام الجاري.

• إطلاق أولى مشروعات إنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الخاص بتحالف شركات مصر للهيدروجين الأخضر وفرتيجلوب وسكاتك النرويجية، لإنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة 100 ميجاوات من المحللات الكهربائية، يتم تدعيمها بنحو 260 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معاً؛ لإنتاج 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة ولإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، ويوفر نحو 100 فرصة عمل، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار.

• توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومؤسسة السويدي إلكتريك وبنك مصر لإنشاء أكاديمية للتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني والتقني للعمالة الفنية وتأهيلها للعمل بالمشروعات الصناعية المقامة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، بتكلفة استثمارية تبلغ 45 مليون جنيه، حيث يتم تمويل المشروع مناصفةً بين بنك مصر ومؤسسة السويدي الكتريك.

• توقيع مذكرة تفاهم مع شركة etadweer، إحدى الشركات المتخصصة في تدوير المخلفات الإلكترونية، لتوفير منصة للتداول لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية بطرق آمنة ومناسبة بما يتوافق مع القواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

• توقيع اتفاق إطاري مع شركة ليبراكربون، بهدف إصدار شهادات أو سندات أو أي منتج أخر قابل للبيع والشراء يتم إصداره لصالح أفراد أو شركات نتيجة لمشروعات أو أنشطة تساهم في المحافظة على البيئة وحمايتها وتحقيق الاستدامة في المجال البيئي والاجتماعي.

• إطلاق تشغيل خط الإنتاج الجديد للألياف الزجاجية "فايبرجلاس" لمصنع جوشي بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويًّا.

• أطلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتشمل المرحلة الثانية إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، بما في ذلك خدمات إدارة الأراضي وخدمات الموافقة على المشاريع، خدمات الموافقة البيئية، خدمات تسجيل الشركات، خدمات تصاريح العمل للأجانب.

